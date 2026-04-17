Chivu: “Guardiamo Avanti. A 5 giornate dalla fine abbiamo raggiun to l’obiettivo Champions”

Cristian Chivu, si gode la vittori 3-0 contro ilCagliari che dovrebbe consegnare lo scudetto stagione 2025/2026 alla squadra nerazzurra.

L’ex capitano, oggi allenatore dell’Inter e una delle figure più amate dai tifosi nerazzurri, ha sempre rappresentato una parte fondamentale della storia recente del club.

Il tecnico nerazzurro al termine del match. ” Siamo contenti. Eravamo consapevoli dell’importanza della partita ma abbiamo avuto difficoltà nel giro palla, qualcosa che ha permesso a loro di correre meno. Nel secondo abbiamo avvicinato le punte e aumentato l’intensità del palleggio e poi abbiamo trovato il gol e quando ci sblocchiamo iniziamo a divertirci e a trovare le giocate”. “Sappiamo tutto quello che di buono abbiamo fatto: a 5 giornate dalle fine abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions “.