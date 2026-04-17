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Serie BKT , designazioni 35a giornata
Serie A , designazioni 33a giornata

Serie A , designazioni 33a giornata

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

SASSUOLO – COMO   Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       GIUA

INTER – CAGLIARI    Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      BONACINA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       DI BELLO

UDINESE – PARMA    Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI – BIFFI

IV:       RAPUANO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:        DI PAOLO

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI

LO CICERO – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

ROMA – ATALANTA    Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.  

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     GUIDA

AVAR:     SOZZA

CREMONESE – TORINO     h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV:     ARENA

VAR:     LA PENNA

AVAR:      DOVERI

H. VERONA – MILAN     h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV:       MASSIMI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     GARIGLIO

PISA – GENOA    h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV:     COLOMBO

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       MASSA

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       PERENZONI

VAR:      MARINI

AVAR:      GUIDA

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV:     PERRI

VAR:     DOVERI

AVAR:      CAMPLONE

Aprile 17, 2026
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