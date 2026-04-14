Malagò apre alla FIGC: “Percorso esplorativo” dopo il sostegno della Serie A

Giovanni Malagò rompe gli indugi, ma senza ancora sciogliere definitivamente le riserve. Nella giornata di oggi, lo stesso Malagò cha onfernmato in un commentato pubblicamente il forte sostegno ricevuto da gran parte dei club di Serie A in vista di una possibile candidatura alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le sue parole segnano un passaggio chiave: «È un segnale di straordinaria considerazione», ha dichiarato, riferendosi all’appoggio dei club. Un endorsement pesante, che ha spinto Malagò ad avviare quello che lui stesso ha definito un «percorso esplorativo», lasciando intendere che la decisione finale non è ancora stata presa, ma appare sempre più vicina.

Il peso della Serie A

Il sostegno arrivato dalla massima serie rappresenta un elemento determinante nello scenario elettorale. La compattezza mostrata da molti club rafforza la posizione di Malagò, rendendolo uno dei principali candidati per la successione alla guida del calcio italiano. Tuttavia, il sistema elettorale federale impone un equilibrio tra diverse componenti: non basta l’appoggio dei club professionistici.

Consultazioni in corso

Non a caso, Malagò ha sottolineato l’intenzione di confrontarsi con tutte le anime del calcio: dai dilettanti agli allenatori, fino ai calciatori. Solo dopo questo giro di consultazioni potrà arrivare una decisione ufficiale sulla candidatura.

La sfida con Abete

Sul fronte opposto resta forte la figura di Giancarlo Abete, già presidente federale in passato e considerato un candidato esperto e radicato nelle dinamiche interne. Il possibile confronto tra i due delineerebbe una sfida tra visioni diverse: da un lato una leadership istituzionale trasversale, dall’altro una più tradizionale e legata al sistema federale.

Uno snodo decisivo

Le prossime settimane saranno cruciali. Il percorso avviato da Malagò potrebbe trasformarsi rapidamente in una candidatura ufficiale, soprattutto se il consenso continuerà ad allargarsi. In caso contrario, il presidente del CONI potrebbe anche decidere di non scendere in campo senza garanzie solide.

Il voto previsto per giugno si avvicina, e il calcio italiano si prepara a una fase di cambiamento che potrebbe ridefinire equilibri e strategie per gli anni a venire.