Ternana in liquidazione, . Cancellati 100 anni di storia calcistica

Il Sindaco Bandecchi: “Ripartiamo dalla Serie D. Pronte le cause contro i Rizzo”

Momento di forte incertezza per la Ternana Calcio, che secondo le ultime dichiarazioni sarebbe entrata in una fase di liquidazione. Una situazione delicata che apre scenari complessi per il futuro del club rossoverde.

A intervenire è stato Stefano Bandecchi, che ha parlato apertamente della possibilità di una ripartenza dai campionati dilettantistici, in particolare dalla Serie D.

“Ripartiamo dalla Serie D” è il messaggio sintetico lanciato da Bandecchi, che ha sottolineato come la priorità sia ora quella di riorganizzare la società e affrontare la situazione economico-giuridica.

Nel suo intervento, Bandecchi ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare azioni legali nei confronti dei “Rizzo”, figure citate nell’ambito delle controversie legate alla gestione societaria e alla situazione finanziaria del club.

La prospettiva di una ripartenza dalla Serie D rappresenterebbe un passaggio pesante per la storia della Ternana, che negli ultimi anni ha militato tra i professionisti. In casi di liquidazione o gravi difficoltà economiche, infatti, le norme federali possono prevedere la ripartenza dai campionati dilettantistici, ma trovare anche un titolo sportivo da acquisire.

Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle prossime mosse societarie, ma la situazione resta in evoluzione e molto seguita dalla tifoseria locale e non solo.