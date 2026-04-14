Il calcio italiano e i club falliti: una storia di crisi, rinascite e nuove identità

( di Rosario Murro) – Ultimo della Serie , quello della Ternana Calcio , club di Serie C .Momento di forte incertezza per la Ternana Calcio, che secondo le ultime dichiarazioni sarebbe entrata in una fase di liquidazione. Una situazione delicata che apre scenari complessi per il futuro del club rossoverde.

Nel panorama del calcio italiano, la storia non è fatta solo di trofei e successi, ma anche di crisi finanziarie, fallimenti e ripartenze che hanno coinvolto società storiche e piazze importanti. Un fenomeno ricorrente che ha cambiato il volto del calcio nazionale è quello delle rifondazioni societarie, spesso conseguenza di debiti insostenibili e gestioni economiche problematiche.

Dalla gloria al fallimento

Alcuni dei casi più emblematici riguardano club dal grande passato. La Fiorentina, nel 2002, fu dichiarata fallita a causa di una grave crisi finanziaria. La città di Firenze perse temporaneamente la propria squadra, che venne poi rifondata come ACF Fiorentina e ripartì dalle categorie inferiori.

Situazione simile per il Napoli, che nel 2004 scomparve dal calcio professionistico come società fallita. Grazie all’intervento di Aurelio De Laurentiis nacque la SSC Napoli, che ripartì dalla Serie C e nel giro di pochi anni tornò ai vertici del calcio italiano.

Altro caso simbolico è quello del Parma, fallito nel 2015 dopo anni di difficoltà economiche e gestioni complesse. Rifondato come Parma Calcio 1913, il club ha intrapreso una rapida risalita fino al ritorno in Serie A.

Un fenomeno diffuso anche tra le piazze storiche

Non solo grandi nomi: anche club come Bari, Palermo, Cesena, Reggina, Ancona e altri hanno attraversato periodi di fallimento o esclusione dai campionati professionistici, spesso seguiti da ripartenze dalle categorie dilettantistiche.

In molti casi, la tradizione sportiva non è andata perduta: le nuove società hanno mantenuto colori, tifoserie e identità storica, pur dovendo ricominciare da zero.

Un sistema fragile ma resiliente

Il calcio italiano si distingue per una caratteristica particolare: pur di fronte a fallimenti societari, raramente i club scompaiono del tutto. La normativa sportiva consente infatti la rifondazione dei club, che possono ripartire dai livelli più bassi del sistema calcistico.

Questo ha permesso a molte città di conservare la propria squadra, ma evidenzia anche un problema strutturale: la fragilità economica di molte società sportive.

erie C, la categoria fragile del calcio italiano: tra fallimenti, rifondazioni e rinascite

Nel calcio italiano la Serie C rappresenta da anni il punto più delicato dell’intero sistema professionistico. È la categoria dove il sogno sportivo si scontra più spesso con la realtà economica: bilanci in rosso, debiti accumulati e società che, ciclicamente, spariscono per poi rinascere sotto nuove forme.

Un sistema economicamente instabile

La struttura finanziaria della Serie C è da tempo considerata insostenibile per molti club. I ricavi derivanti da diritti televisivi e sponsor sono limitati, mentre i costi di gestione — stipendi, trasferte, staff tecnici e infrastrutture — restano elevati. Questo squilibrio ha portato numerose società al collasso, soprattutto negli ultimi vent’anni.

A differenza di Serie A e Serie B, dove gli introiti medi garantiscono una maggiore stabilità, in Serie C la sopravvivenza dipende spesso da singoli presidenti o investitori locali. Quando questi vengono meno, il rischio fallimento diventa immediato.

I casi più emblematici

Tra i casi più noti figura il Catania, fallito nel 2021 mentre militava in Serie C, e successivamente rifondato per ripartire dalla Serie D. Storia simile per la Reggina, esclusa dal professionismo nel 2023 dopo una lunga crisi societaria.

Anche piazze storiche come Siena e Lucchese hanno vissuto più di una rifondazione, segno di una fragilità strutturale che non riguarda solo casi isolati ma un’intera fascia del calcio professionistico italiano.

Il Foggia, dopo il fallimento del 2019, è ripartito dai dilettanti, mentre il Bari, pur non fallendo definitivamente, ha dovuto azzerare la propria struttura nel 2018 per poi ricostruirsi e risalire rapidamente le categorie.

Le conseguenze sportive e sociali

Ogni fallimento non è solo un evento economico, ma anche un trauma per il territorio. Le tifoserie si ritrovano improvvisamente senza squadra o costrette a ripartire dalle categorie dilettantistiche, spesso con nuovi nomi e nuove società.

In molti casi, però, la rifondazione diventa anche un’occasione di rinascita. Club come il Parma hanno dimostrato che, con una gestione solida, è possibile risalire rapidamente fino ai massimi livelli del calcio italiano.

Un problema ancora aperto

Nonostante i tentativi di riforma, la Serie C resta una categoria a forte rischio. I controlli della FIGC e le norme di iscrizione ai campionati hanno ridotto alcuni abusi, ma non hanno eliminato il problema alla radice: la sostenibilità economica.

Finché il divario tra costi e ricavi resterà così ampio, il calcio di terza serie continuerà a essere un terreno instabile, dove la gloria sportiva convive costantemente con il rischio del fallimento.

La storia dei club falliti nel calcio italiano racconta un sistema complesso, dove passione e identità si scontrano spesso con difficoltà finanziarie. Tra cadute e rinascite, il calcio italiano continua a evolversi, mantenendo viva la propria tradizione anche attraverso nuove società che raccolgono l’eredità del passat