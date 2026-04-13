Lazio: Marusic e Maldini out

Brutte notizie per Maurizio Sarri Il difensore Marusic ha rimediato una lesione di basso grado al polpaccio destro. Si ferma anche Daniel Maldini, che ha riportato una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.

Il comunicato della Lazio

“A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori”.

