Como-Inter, spettacolo e rimpianti: Fàbregas applaude i suoi ma mastica amaro

COMO — Una partita intensa, spettacolare, ma dal finale amaro per il Como. La sconfitta contro l’Inter lascia sensazioni contrastanti, ben riassunte dalle parole di Cesc Fàbregas nel post-partita.

L’allenatore spagnolo non nasconde la delusione per un risultato che, alla luce del primo tempo, sembrava poter sorridere alla sua squadra. Il Como, infatti, aveva interpretato la gara con coraggio, intensità e qualità, riuscendo a mettere in seria difficoltà i nerazzurri e portandosi meritatamente in vantaggio.

“Abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello”, il concetto espresso da Fàbregas, che ha elogiato l’atteggiamento dei suoi giocatori. Pressione alta, organizzazione e personalità: elementi che avevano permesso al Como di controllare la gara e di dare l’impressione di poter gestire il risultato.

Poi, però, la svolta. Nella ripresa l’Inter cambia ritmo, mentre il Como perde progressivamente equilibrio. Gli episodi iniziano a girare a favore degli ospiti, che sfruttano ogni minima disattenzione per rientrare in partita e completare la rimonta.

È proprio su questo aspetto che si concentra l’analisi di Fàbregas: la difficoltà nel gestire i momenti chiave contro una squadra di alto livello. “Contro avversari così, ogni errore lo paghi”, il senso delle sue parole, che evidenziano come la crescita passi anche da queste esperienze.

Nonostante il risultato negativo, il tecnico spagnolo vede segnali incoraggianti. La prestazione, soprattutto nella prima parte di gara, dimostra che il Como può competere anche contro avversari più attrezzati. Un messaggio chiaro, rivolto tanto ai suoi giocatori quanto all’ambiente.

Il rammarico resta, inevitabile, per una vittoria sfumata dopo un avvio così promettente. Ma per Fàbregas la strada è tracciata: continuare a lavorare, migliorare nella gestione e trasformare queste partite in un patrimonio di esperienza.

A Como resta l’amarezza del risultato, ma anche la consapevolezza di poter crescere. E, forse, la certezza che sconfitte così possono valere più di tante vittorie.