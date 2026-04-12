Inter , poker al Como (4-3) , scudetto ipotecato

La 32a giornata sorride all’Inter che al Sinigaglia , batte il Comop 4-3 , e mette una seria ipoteca sul titolo di campione d’Italia.

Inizia bene il Como , Sommer chiamato in causa in un paio di interventi. Al 36′ Valle, sblocca il match su respinta del portioere svizzero suNico Paz, il terzino insacca in tap-in. Il Como viaggai bene e al 45′ Nico paza raddoppia .

L’Inter si scuote e prima del riposo: cross di Barella e gol di Thuram (46′ pt). Nella rirpesa l’Inter entra in campo determinata , pareggiando grazie a un clamoroso errore congiunto di Kempf e Butez: retropassaggio corto e palla che rimane lì, Thuram beffa il portiere col pallonetto per il 2-2 al 49′.

Galvanizzata dal pèareggio arriva la doppietta di Dumfries: il primo gol su calcio di punziione di Chalanoglu e colkpo din etsta in totale libertà, il secondo gol , su assist involontario in area di Akanj- : Da Cunha accorcia su rigore (89′) fischiato da Massa per il fallo di Bonny su Nico Paz. In pieno recupero e Jacobo Ramon colpisce la traversa . Chivu esulta e vola a +9 sul Napoli, quando mancano sei turni al termine: potrebbe essere la fuga-scudetto, mentre il Como viene scavalcato dalla Juventus ed è quinto.

IL TABELLINO

COMO-INTER 3-4

COMO (4-2-3-1) – Butez; van der Brempt (22′ st Smolcic), Diego Carlos (1′ st Jacobo Ramon), Kempf, Alex Valle (35′ st Alberto Moreno); Sergi Roberto (1′ st Da Cunha), Perrone; Diao (35′ st Morata), Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kühn, Vojvoda, De Paoli. All. Fabregas.

INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (1′ st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (33′ st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (11′ st Sucic), Dimarco (11′ st Luis Henrique); Esposito (11′ st Bonny), Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi. All. Chivu.

Arbitro: Massa.

Marcatori: 36′ Alex Valle (C), 45′ Nico Paz (C), 46′ pt e 4′ st Thuram (I), 13′ st e 27′ st Dumfries (I), 44′ st Da Cunha rig. (C).

Ammoniti: Alex Valle (C), Diao (C), Zielinski (I), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Sucic (I), Carlos Augusto (I), Bonny (I), Jacobo Ramon (C), Akanji (I).