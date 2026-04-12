Bologna-Lecce, Di Francesco: “Gara equilibrata, ma i dettagli fanno la differenza”

BOLOGNA — Una partita intensa e combattuta quella tra il Bologna e il Lecce, al termine della quale arrivano le parole di Eusebio Di Francesco, che analizza con equilibrio la prestazione dei suoi.

Nel post-partita, l’allenatore giallorosso sottolinea come la gara sia stata condizionata dalle fasi iniziali, nelle quali il Lecce ha sofferto l’intensità e la qualità del Bologna. Con il passare dei minuti, però, la squadra è riuscita a ritrovare compattezza e a rientrare progressivamente nel match.

Di Francesco riconosce i meriti degli avversari ma allo stesso tempo evidenzia la crescita della sua squadra durante la partita. Il Lecce ha mostrato spirito e organizzazione, riuscendo a restare in equilibrio in una sfida complicata sul piano tecnico e fisico.

Il tecnico si sofferma soprattutto sugli episodi decisivi: pochi, ma determinanti. “In partite così i dettagli fanno la differenza”, è il concetto chiave della sua analisi, che evidenzia come ogni disattenzione possa risultare decisiva contro avversari di questo livello.

Nonostante il risultato, il messaggio di Di Francesco resta improntato alla fiducia. Il Lecce continua il proprio percorso di crescita, consapevole delle difficoltà ma anche della solidità mostrata in campo.

Una prestazione che lascia rammarico, ma anche indicazioni importanti per il futuro: compattezza e atteggiamento ci sono, ora serve maggiore precisione nelle scelte decisive.