Vingegaard domina il Giro d’Italia: trionfo a Piancavallo e storia della Tripla Corona

Jonas Vingegaard mette il sigillo definitivo sul Giro d’Italia 2026 con un’altra prestazione dominante nella 20ª tappa, conclusasi in salita a Piancavallo. Il corridore danese conferma la sua superiorità assoluta in questa edizione della Corsa Rosa, imponendosi anche sull’ultima grande asperità di montagna.
Per Vingegaard si tratta della quinta vittoria di tappa, dopo i successi ottenuti sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Carì. Un ruolino impressionante che lo ha proiettato verso la maglia rosa finale, ormai praticamente certa in vista della passerella conclusiva di Roma.
Alle sue spalle si definiscono anche le altre classifiche: Giulio Ciccone conquista la maglia azzurra di miglior scalatore, mentre tra i giovani la maglia bianca resta sulle spalle di Afonso Eulálio, che resiste al tentativo di rimonta di Davide Piganzoli.
Con questo trionfo, Vingegaard entra nella storia del ciclismo diventando l’ottavo corridore capace di completare la prestigiosa Tripla Corona, avendo già conquistato Giro, Tour de France e Vuelta a España. Un successo che certifica definitivamente la sua grandezza nel panorama internazionale.
L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 20^ TAPPA
- 1) Jonas Vingegaard – 5:03:55
- 2) Felix Gall + 1’15”
- 3) Jai Hindley – S.T.
- 4) Derek Gee – S.T.
- 5) Thymen Arensman +1’19”
- 6) Egan Bernal +1’25”
- 7) Afonso Eulalio +2’03”
- 8) Damiano Caruso +2’13”
- 9) Michael Storer – S.T.
- 10) Davide Piganzoli – S.T.
LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA
- 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) – 80h17:01
- 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +5’22”
- 3. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +6’25”
- 4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos) +7’02”
- 5. Derek Gee (Lidl-Trek) +7’56”
- 6. Afonso Eulalio (Bahrain7-Victorious) +9’39”
- 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +10’13”
- 8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +10’52”
- 9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +11’24”
- 10.Egan Bernal (Netcompany Ineos) +12’54”
LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO
- Paul Magnier – 195 punti
- Jonathan Milan – 103 punti
- Guillermo Silva – 94 punti
- Andreas Leknessund – 87 punti
- Jonas Vingegaard – 81 punti
LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA
- Giulio Ciccone – 277 punti
- Jonas Vingegaard – 266 punti
- Einer Rubio – 164 punti
- Felix Gall – 124 punti
- Jardi van der Lee – 108 punti
LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA
- Afonso Eulalio – 80:26:40
- Davide Piganzoli +1:13
- athys Rondel +05:33
- Johannes Kulset +24:47
- Giulio Pellizzari +46:17