Vingegaard domina a Pila e conquista la maglia rosa: Pellizzari emoziona il Giro d’Italia 2026

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 ha segnato una svolta decisiva nella corsa rosa. Dopo le dure salite del Blockhaus e di Corno alle Scale, unite alla cronometro individuale disputata in settimana, è stata la durissima giornata valdostana a rivoluzionare completamente la classifica generale.

Il percorso, ricco di ascese impegnative come Saint-Barthélemy, Doues, Lin Noir e Verrogne, si è deciso sulla lunga salita finale verso Pila: 16,8 chilometri con una pendenza media del 7%, terreno perfetto per gli uomini di classifica.

A imporre il proprio dominio è stato Jonas Vingegaard. Il Team Visma | Lease a Bike ha controllato la corsa con un ritmo elevatissimo, preparando l’attacco del proprio capitano. Il danese ha accelerato a 4,6 chilometri dall’arrivo e nessuno è riuscito a rispondere. Con una progressione devastante, Vingegaard ha scavato un solco netto sugli avversari, tagliando il traguardo in solitaria con 49 secondi di vantaggio su Felix Gall.

Alle spalle del vincitore, però, brillano anche i colori italiani. Giulio Pellizzari ha disputato una delle migliori tappe della sua giovane carriera. Dopo alcune difficoltà affrontate nelle scorse giornate, il corridore marchigiano ha gestito perfettamente lo sforzo, evitando crisi e mantenendo un ritmo costante fino al traguardo. Insieme al compagno di squadra Jai Hindley ha recuperato diversi uomini di classifica, raggiungendo anche Davide Piganzoli, protagonista di una prova generosa al servizio di Vingegaard.

Nel finale Hindley ha trovato lo spunto per conquistare il terzo posto a 58 secondi, mentre Pellizzari e Piganzoli hanno chiuso appaiati in quinta posizione a 1’03” dal danese.

Più attardati gli altri uomini di classifica: Thymen Arensman ha perso 1’23”, Michael Storer 1’35”, Derek Gee 2’24”. Giornata difficile per Afonso Eulalio, che ha ceduto la maglia rosa terminando a 2’49”, e per Ben O’Connor, arrivato con un ritardo di 2’55”.

Con questo successo Jonas Vingegaard diventa il nuovo leader della classifica generale, rafforzando il proprio ruolo di grande favorito per la vittoria finale del Trofeo Senza Fine.

Classifica generale dopo la 14ª tappa

Jonas Vingegaard Afonso Eulalio +2’26” Felix Gall +2’50” Thymen Arensman +3’03” Jai Hindley +3’43” Giulio Pellizzari +4’22” Michael Storer +4’42” Ben O’Connor +4’46” Derek Gee +5’41” Davide Piganzoli +6’13”

La quindicesima tappa, in programma domenica 24 maggio da Voghera a Milano, dovrebbe sorridere ai velocisti. I 157 chilometri completamente pianeggianti lasciano immaginare una volata di gruppo e, salvo sorprese, non dovrebbero portare cambiamenti significativi nella graduatoria generale prima dell’ultimo giorno di riposo del Giro.