Giro d’Italia 2026, Narváez cala il tris a Chiavari: Eulálio conserva la maglia rosa

(Sergio Chiaretti) – Ancora una giornata spettacolare sulle strade del Giro d’Italia. A imporsi nell’11ª tappa è stato Jhonatan Narváez, protagonista di una lunga azione offensiva conclusa con la vittoria sul traguardo di Chiavari.

L’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG ha regolato allo sprint lo spagnolo Enric Mas, conquistando così il suo terzo successo in questa edizione della corsa rosa.

Alle loro spalle è arrivato Diego Ulissi, staccato di 11 secondi insieme a un gruppetto comprendente anche Chris Harper e Aleksandr Vlasov. Più indietro gli altri uomini di classifica, che hanno chiuso senza variazioni significative nei distacchi.

La graduatoria generale resta infatti stabile nelle prime posizioni. Il portoghese Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa con 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, mentre Thymen Arensman occupa il terzo posto a 1’57”. Restano vicini anche Felix Gall e Ben O’Connor, ancora pienamente in corsa per il podio.

La giornata è stata però segnata anche da una nota negativa: Davide Ballerini è stato costretto al ritiro dopo una caduta avvenuta nelle fasi iniziali della tappa, partita da Porcari.

Con la corsa che entra sempre più nel vivo, il Giro promette nuove scintille già nelle prossime tappe, dove gli uomini di classifica saranno chiamati a scoprirsi.

La nuova classifica generale

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 44h17:41

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +27″

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’57”

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’24”

5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’48”

6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’06”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’28”

8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’34”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’36”

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’09”

L’ordine d’arrivo dell’11^tappa

1. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) 4h33’43”

2. Enric Mas (Movistar Team) s.t.

3. Diego Ulissi (XDS Astana Team) +0’11”

4. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +0’11”

5. Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0’11”

6. Christian Scaroni (XDS Astana Team) +1’13”

7. Ludovico Crescioli (Team Polti-VisitMalta) +1’15”

8. Simone Gualdi (Lotto Intermarché) +2’17”

9. Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +2’19”

10. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +2’19”

Domani la 12a Tappa da Imperia a Novi Ligure di 175 Km.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 111

3 Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

5 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45

6Leknessund Andreas Uno-X Mobility 42

7Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

9 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

10Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111

2 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 3Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48

4 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30

5 Rubio Einer Movistar Team 22

6 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

7 Oliveira Nelson Movistar Team 18

8 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 17

9 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16

10Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 44:17:41

2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:36

3 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45

5 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:27

6 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:08

7 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00

8 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 11:22

9 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 19:13

10 Kench Josh Groupama – FDJ United 20:44