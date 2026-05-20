Istanbul: Friburgo – Aston Villa , sfiuda per un sogno . Le probabili formazioni

Stasera Istanbul si veste di europeo: al Beşiktaş Park va in scena la finale di Europa League che oppone due realtà agli antipodi.

Da una parte c’è l’Aston Villa, squadra esperta e favorita, pronta a tornare sul palcoscenico internazionale dopo tre decenni; dall’altra il Friburgo, sorprendente outsider, che sogna di scrivere la prima pagina europea della sua storia.

A fare la differenza potrebbe essere l’uomo in panchina dei Villans. Unai Emery, soprannominato il “re della Europa League”, ha già conquistato quattro volte il trofeo in cinque finali disputate, tra Siviglia e Villarreal, e porta con sé l’esperienza necessaria per guidare la squadra verso la vittoria. I numeri parlano chiaro: 123 vittorie in 209 partite europee, un biglietto da visita rassicurante per un Aston Villa che non alza un trofeo dal 1996, quando vinse la Coppa di Lega inglese.

Il Friburgo, invece, vive un sogno a occhi aperti. Guidato da Julian Schuster, mai oltre gli ottavi di finale prima d’ora, il club tedesco punta tutto sulla spensieratezza e sulla voglia di sorprendere. Con giocatori simbolo come l’ex azzurro Vincenzo Grifo, i tedeschi vogliono trasformare una serata storica in leggenda.

Stasera, sotto il cielo di Istanbul, esperienza e coraggio si sfidano in novanta minuti che promettono emozioni indimenticabili. Chi avrà la meglio: la tradizione o il sogno?

Le probabili formazioni

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery