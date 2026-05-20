Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Bolelli e Vavassori campioni a Roma: impresa azzurra storia al Foro Italico Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bastoni, Barcellona dice no: l’Inter può tirare un sospiro di sollievo
Istanbul: Friburgo – Aston Villa , sfiuda per un sogno . Le probabili formazioni

Istanbul: Friburgo – Aston Villa , sfiuda per un sogno . Le probabili formazioni

Maggio 20, 2026
scritto daRedazione

Stasera Istanbul si veste di europeo: al Beşiktaş Park va in scena la finale di Europa League che oppone due realtà agli antipodi.

Da una parte c’è l’Aston Villa, squadra esperta e favorita, pronta a tornare sul palcoscenico internazionale dopo tre decenni; dall’altra il Friburgo, sorprendente outsider, che sogna di scrivere la prima pagina europea della sua storia.

A fare la differenza potrebbe essere l’uomo in panchina dei Villans. Unai Emery, soprannominato il “re della Europa League”, ha già conquistato quattro volte il trofeo in cinque finali disputate, tra Siviglia e Villarreal, e porta con sé l’esperienza necessaria per guidare la squadra verso la vittoria. I numeri parlano chiaro: 123 vittorie in 209 partite europee, un biglietto da visita rassicurante per un Aston Villa che non alza un trofeo dal 1996, quando vinse la Coppa di Lega inglese.

Il Friburgo, invece, vive un sogno a occhi aperti. Guidato da Julian Schuster, mai oltre gli ottavi di finale prima d’ora, il club tedesco punta tutto sulla spensieratezza e sulla voglia di sorprendere. Con giocatori simbolo come l’ex azzurro Vincenzo Grifo, i tedeschi vogliono trasformare una serata storica in leggenda.

Stasera, sotto il cielo di Istanbul, esperienza e coraggio si sfidano in novanta minuti che promettono emozioni indimenticabili. Chi avrà la meglio: la tradizione o il sogno?

Le probabili formazioni

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery

Maggio 20, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bastoni, Barcellona dice no: l’Inter può tirare un sospiro di sollievo

Maggio 20, 2026

Recommended for You

Italia “ under” in campo a giugno: giovani protagonisti tra Lussemburgo e Grecia

Jannik Sinner dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia: proto per il Roland Garros

Sinner , Ottavo Re di Roma. Batte Ruud in finale e riporta il titolo in Italia dopo 50 anni

BOLELLI E VAVASSORI CAMPIONI A ROMA: IMPRESA AZZURRA STORICA AL FORO ITALICO