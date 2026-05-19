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Alcaraz salta Queen’s e Wimbledon: il polso ferma il fenomeno spagnolo

Maggio 19, 2026
scritto daRedazione

Carlos Alcaraz dovrà rinunciare ai tornei sull’erba del Queen’s e di Wimbledon a causa di un infortunio al polso destro. Il giovane talento spagnolo ha aggiornato i suoi fan tramite Instagram: “La mia guarigione procede bene e mi sento molto meglio, ma non sono ancora pronto per tornare in campo. Questi tornei sono speciali per me e mi mancheranno moltissimo. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile”.

Il problema al polso, comparso a metà aprile, gli aveva già impedito di giocare gli ottavi di finale a Barcellona. La situazione si è rivelata più seria del previsto, costringendolo a saltare alcuni dei tornei più importanti sulla terra rossa, tra cui il Masters 1000 di Madrid, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Nonostante la competizione accesa con Jannik Sinner, Alcaraz ha voluto chiarire il rapporto con il collega italiano: “Possiamo lottare per gli stessi obiettivi senza odiarci. Ci rispettiamo dentro e fuori dal campo, e ci aiutiamo a dare il meglio di noi stessi”.

L’assenza di Alcaraz permette a Sinner di consolidare la sua posizione di numero 1 del ranking ATP. Con 14.700 punti, l’italiano raggiunge un livello mai visto dal 2016, quando Djokovic ne aveva 14.840 durante lo US Open. Sinner resterà dunque in vetta almeno fino a dopo Wimbledon, avvicinandosi al traguardo delle 80 settimane al numero 1, eguagliando Lleyton Hewitt tra i più longevi nella storia del ranking.

Maggio 19, 2026
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