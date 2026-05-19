Filippo Ganna vinbce la cronometro di Massa: ottava vittoria al Giro d’Italia

Filippo Ganna è una forza della natura e lo ha dimostrato ancora una volta nella decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa. Il campione piemontese della Netcompany Ineos ha chiuso alla media impressionante di 55 km/h, conquistando la sua ottava vittoria nella Corsa Rosa e regalando all’Italia il secondo successo in questa edizione, dopo quello di Davide Ballerini a Napoli.

Una prestazione storica

Ganna, avvolto nella maglia di campione nazionale, ha firmato la quinta cronometro più veloce della storia del Giro, un risultato straordinario considerando che le precedenti quattro si riferiscono a prove molto più brevi. Solo due corridori, il tedesco Max Walscheid e l’olandese Sjoerd Bax, erano riusciti a insidiare temporaneamente la vetta, prima di essere superati senza appello dalla potenza di Ganna.

Sul podio di giornata, insieme al piemontese, salgono Thymen Arensman (1’54” di ritardo), compagno di squadra di Ganna, e il francese Rémi Cavagna (1’59”).

La sfida per la Maglia rosa

Nonostante la giornata spettacolare di Ganna, la lotta per la Maglia rosa rimane aperta. Il portoghese Afonso Eulalio difende il simbolo del primato con un margine di 27 secondi, mentre Vingegaard resta in seconda posizione. Sale al terzo posto provvisorio Arensman, ora a 1’57”.

Tra gli altri protagonisti, spiccano il canadese Derek Gee, che entra nei primi dieci della generale, e l’italiano Giulio Pellizzari, autore di una grande prestazione, a soli 18” da Vingegaard e davanti al compagno di squadra Jai Hindley. Male invece Felix Gall, arrivato a 4’22” e ora a 1’57” dalla vetta della classifica generale.

Tappa 11: il terreno perfetto per gli attaccanti

La prossima frazione, lunga 195 chilometri da Porcari a Chiavari, promette spettacolo.

L’ordine di arrivo della cronometro

1. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) 45’53”

2. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’54”

3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) +1’59”

4. Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2’04”

5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +2’16”

6. Max Walscheid (Lidl-Trek) +2’17”

7. Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech) +2’29”

8. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) +2’33”

9. Lorenzo Milesi (Movistar Team) +2’40”

10. Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +2’42”

La nuova classifica generale del Giro d’Italia

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 39h40’34”

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +27″

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’57”

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’24”

5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’48”

6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’06”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’28”

8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’34”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’36”

10. Markel Beloki (EF Education-EasyPost) +4’16”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 86

3 Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 Ballerini Davide XDS Astana Team 70

5 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

6 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45

7 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

9 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

10Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111

2 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48

4 Rubio Einer Movistar Team 22

5 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

6 Oliveira Nelson Movistar Team 18

7 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16

8 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

9 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 16

10 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39:40:34

2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:36

3 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45

5 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:27

6 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 8:00

7 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:08

8 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00

9 Kench Josh Groupama – FDJ United 13:54

10 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta