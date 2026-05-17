Giro d’Italia 2026: Vingegaard trionfa a Corno alle Scale, Eulálio resta maglia rosa

Sull’Appennino tosco-emiliano, Jonas Vingegaard firma una vittoria spettacolare nella nona tappa del Giro d’Italia 2026 a Corno alle Scale, imponendosi negli ultimi 800 metri e precedendo Felix Gall e Davide Piganzoli.

Nonostante il successo del danese, la maglia rosa rimane sulle spalle di Afonso Eulálio, pronto a difenderla nella cronometro di martedì 19 maggio.

La tappa si accende subito con una fuga di otto corridori, tra cui Davide Ballerini, Lorenzo Milesi e Mattia Bais, mentre il gruppo maglia rosa controlla a distanza, con la squadra di Eulálio pronta a reagire. A 72 km dall’arrivo partono i contrattacchi di Giulio Ciccone, Diego Ulissi e Toon Aerts, formando un gruppo di undici battistrada che anima la salita verso il GPM di Querciola.

Negli ultimi chilometri la gara si accende: Ciccone prova lo scatto, ma a 2 km dal traguardo Vingegaard e Gall accelerano. Negli ultimi 800 metri, il danese trova lo spazio decisivo e si invola verso il traguardo, aggiudicandosi la tappa e confermandosi protagonista assoluto delle salite del Giro.

Una vittoria che consolida Vingegaard come re della montagna, ma mantiene viva la corsa per la maglia rosa, con Eulálio ancora leader e la cronometro di martedì pronta a cambiare gli equilibri.

Ordine d’arrivo

1.Jonas Vingegaard–DEN–Team Visma | Lease a Bike–4:20:21

2.Felix Gall–AUT–Decathlon CMA CGM Team–+0:12

3.Davide Piganzoli–ITA–Team Visma | Lease a Bike–+0:34

4.Thymen Arensman–NED–Netcompany INEOS–+0:34

5.Afonso Eulálio–POR–Bahrain Victorious–+0:41

6.Derek Gee-West–CAN–Lidl-Trek–+0:46

7.Mathys Rondel–FRA–Tudor Pro Cycling Team–+0:46

8.Sepp Kuss–USA–Team Visma | Lease a Bike–+0:46

9.Jai Hindley–AUS–Red Bull-BORA-hansgrohe–+0:50

10.Michael Storer–AUS–Tudor Pro Cycling Team–+0:50

11.Giulio Ciccone–ITA–Lidl-Trek–+0:57

12.Christian Scaroni–ITA–XDS Astana Team–+1:06

13.Lennert Van Eetvelt–BEL–Lotto Intermarché–+1:06

14.Damiano Caruso–ITA–Bahrain Victorious–+1:12

15.David de la Cruz–ESP–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+1:12

16.Markel Beloki–ESP–EF Education-EasyPost–+1:12

17.Egan Bernal–COL–Netcompany INEOS–+1:12

18.Ben O’Connor–AUS–Team Jayco AlUla–+1:12

19.Jan Hirt–CZE–NSN Cycling Team–+1:12

20.Harold Martín López–ECU–XDS Astana Team–+1:12

Top ten classifica generale Giro d’Italia 2026

Afonso Eulálio – Bahrain Victorious – 38h49’44” Jonas Vingegaard – Team Visma | Lease a Bike – +2’24” Felix Gall – Decathlon CMA CGM Team – +2’59” Jai Hindley – Red Bull-BORA-hansgrohe – +4’32” Christian Scaroni – XDS Astana Team – +4’43” Thymen Arensman – Netcompany INEOS – +5’00” Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team – +5’01” Ben O’Connor – Team Jayco AlUla – +5’03” Giulio Pellizzari – Red Bull-BORA-hansgrohe – +5’15” Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team – +5’20”

Il Giro d’Italia osserva un giorno di riposo. La corsa riprenderà martedì con la cronometro Viareggio-Massa (42 km)