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Premier League, 37ª giornata: Sunderland vince, pareggi per Brentford e Wolves
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Premier League, 37ª giornata: Sunderland vince, pareggi per Brentford e Wolves

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Pomeriggio ricco di emozioni in Premier League: quattro partite giocate con risultati importanti per la corsa alla salvezza e alle coppe.

  • Brentford–Crystal Palace 2-2: equilibrio totale sul campo, con entrambe le squadre a segno due volte.
  • Everton–Sunderland 1-3: grande sorpresa, il Sunderland espugna Goodison Park.
  • Leeds–Brighton 1-0: vittoria sofferta per il Leeds, decisivo un gol nel finale.
  • Wolves–Fulham 1-1: pareggio che conferma l’equilibrio della sfida.

Un pomeriggio di Premier League tra sorprese e risultati che confermano l’incertezza nella parte bassa e alta della classifica.

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione
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