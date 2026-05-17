Premier League, 37ª giornata: Sunderland vince, pareggi per Brentford e Wolves

Pomeriggio ricco di emozioni in Premier League: quattro partite giocate con risultati importanti per la corsa alla salvezza e alle coppe.
- Brentford–Crystal Palace 2-2: equilibrio totale sul campo, con entrambe le squadre a segno due volte.
- Everton–Sunderland 1-3: grande sorpresa, il Sunderland espugna Goodison Park.
- Leeds–Brighton 1-0: vittoria sofferta per il Leeds, decisivo un gol nel finale.
- Wolves–Fulham 1-1: pareggio che conferma l’equilibrio della sfida.
Un pomeriggio di Premier League tra sorprese e risultati che confermano l’incertezza nella parte bassa e alta della classifica.