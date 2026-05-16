Bayern schaicciasassi: 122 gol, Kane devastante e Bundesliga dominata

Il Bayern Monaco chiude una stagione da autentica macchina da guerra, confermando il proprio dominio assoluto in Bundesliga con numeri impressionanti. Nell’ultima giornata i bavaresi travolgono il Colonia con cinque reti e archiviano il campionato con uno score clamoroso: 122 gol segnati e una differenza reti di +86.

Statistiche che raccontano perfettamente la superiorità della squadra guidata da Vincent Kompany, capace di conquistare il titolo con largo anticipo e di mantenere un ritmo irraggiungibile per tutte le concorrenti.

Grande protagonista della stagione è stato ancora una volta Harry Kane. L’attaccante inglese ha chiuso il campionato con 36 gol, trascinando il Bayern con continuità e leadership offensiva. Una stagione dominante sotto ogni aspetto, in cui i bavaresi hanno unito spettacolo, solidità e una continuità quasi perfetta.

L’ultima giornata, però, aveva ancora molto da dire nella corsa all’Europa e nella lotta salvezza. Dietro al Bayern conquistano la qualificazione alla prossima Champions League Borussia Dortmund, RB Leipzig e VfB Stuttgart. Proprio lo Stoccarda si prende il quarto posto grazie al prezioso 2-2 contro l’Eintracht Francoforte.

In Europa League vanno TSG Hoffenheim e Bayer 04 Leverkusen, mentre il SC Freiburg conquista un posto in Conference League. Il club tedesco, però, sogna ancora in grande: vincendo la finale di Europa League potrebbe regalare alla Germania una quinta squadra in Champions.

Nella parte bassa della classifica arrivano invece i verdetti più dolorosi. Retrocedono FC St. Pauli e 1. FC Heidenheim, entrambe sconfitte nell’ultima giornata, mentre il VfL Wolfsburg dovrà giocarsi la permanenza in Bundesliga attraverso i playout.

Si chiude così una Bundesliga dominata dal Bayern Monaco, protagonista di una stagione praticamente perfetta e capace di riportare il proprio marchio con forza sul calcio tedesco.