Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
L’Inter conquista la sua decima Coppa Italia, All’Olimpiico Lazio sconfitta 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bolelli-Vavassori da sogno: finale a Roma dopo una battaglia al supertiebreak
Alex Marquez trionfa nella Sprint del GP di Barcellona, Acosta guida la griglia di domani
Perrone show nelle qualifiche Moto3 a Barcellona: pole magistrale e prima fila da sogno per Uriarte

Alex Marquez trionfa nella Sprint del GP di Barcellona, Acosta guida la griglia di domani

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

Alex Marquez domina la gara sprint del GP di Catalunya a Barcellona, conquistando la vittoria davanti al poleman Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio. Il pilota spagnolo della Honda si prende così la scena e dimostra di avere un ottimo ritmo in vista della gara principale di domani.

Alle spalle del podio, Raul Fernandez chiude quarto, seguito da Johann Zarco e Francesco Bagnaia. La top 9 è completata da Franco Morbidelli, Ai Ogura e Marco Bezzecchi, che mantiene comunque la leadership del mondiale grazie alla caduta di Jorge Martin.

Per la gara di domani, la griglia di partenza vede Pedro Acosta in pole position, con Franco Morbidelli al secondo posto e Alex Marquez terzo. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro nella corsa che assegnerà punti preziosi per il campionato.

Ordine di arrivo della Sprint:

  1. Alex Marquez
  2. Pedro Acosta
  3. Fabio Di Giannantonio
  4. Raul Fernandez
  5. Johann Zarco
  6. Francesco Bagnaia
  7. Franco Morbidelli
  8. Ai Ogura
  9. Marco Bezzecchi
  10. Enea Bastianini

Classifica Piloti

1Marco BezzecchiAprilia129
2Jorge MartinAprilia127
3Pedro AcostaKTM92
4Fabio Di GiannantonioDucati91
5Ai OguraAprilia69
6Raul FernandezAprilia68
7Alex MarquezDucati67
8Marc MarquezDucati57
9Francesco BagnaiaDucati46
10Enea BastianiniKTM39
11Johann ZarcoHonda34
12Luca MariniHonda33
13Franco MorbidelliDucati30
14Brad BinderKTM28
15Fermin AldeguerDucati27
16Fabio QuartararoYamaha26
17Diogo MoreiraHonda10
18Joan MirHonda8
19Alex RinsYamaha7
20Toprak RazgatliogluYamaha4
21Jack MillerYamaha1
22Maverick VinalesKTM0
23Michele PirroDucati0

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bolelli-Vavassori da sogno: finale a Roma dopo una battaglia al supertiebreak

Maggio 16, 2026
Articolo successivo

Perrone show nelle qualifiche Moto3 a Barcellona: pole magistrale e prima fila da sogno per Uriarte

Maggio 16, 2026

Recommended for You

Pioggia e tensione al Foro Italico: Sinner-Medvedev sospesa sul più bello

“Non si può giocare così”: Sinner protesta sotto la pioggia, poi arriva lo stop al Foro Italico

Ruud travolge Darderi: il norvegese vola in finale agli Internazionali d’Italia 2026

Sinner batte Rublev in due set e vola in semifinale Internazionali d’Italia