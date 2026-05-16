Alex Marquez trionfa nella Sprint del GP di Barcellona, Acosta guida la griglia di domani

Alex Marquez domina la gara sprint del GP di Catalunya a Barcellona, conquistando la vittoria davanti al poleman Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio. Il pilota spagnolo della Honda si prende così la scena e dimostra di avere un ottimo ritmo in vista della gara principale di domani.

Alle spalle del podio, Raul Fernandez chiude quarto, seguito da Johann Zarco e Francesco Bagnaia. La top 9 è completata da Franco Morbidelli, Ai Ogura e Marco Bezzecchi, che mantiene comunque la leadership del mondiale grazie alla caduta di Jorge Martin.

Per la gara di domani, la griglia di partenza vede Pedro Acosta in pole position, con Franco Morbidelli al secondo posto e Alex Marquez terzo. Tutti gli occhi saranno puntati su di loro nella corsa che assegnerà punti preziosi per il campionato.

Ordine di arrivo della Sprint:

Alex Marquez Pedro Acosta Fabio Di Giannantonio Raul Fernandez Johann Zarco Francesco Bagnaia Franco Morbidelli Ai Ogura Marco Bezzecchi Enea Bastianini

Classifica Piloti