Pioggia e tensione al Foro Italico: Sinner-Medvedev sospesa sul più bello

Il Foro Italico si ferma proprio nel momento decisivo. La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia quando il match era entrato nella fase più calda, con l’azzurro avanti 4-2 nel terzo set.

Una sfida intensa, spettacolare e piena di ribaltamenti, iniziata con un dominio quasi assoluto del numero uno del mondo. Sinner infatti era partito con grande aggressività, conquistando subito due break e chiudendo il primo set con un netto 6-2 dopo appena mezz’ora di gioco. Il pubblico romano aveva già iniziato a sognare una finale tutta da vivere.

Ma Medvedev non si è lasciato travolgere. Nel secondo set il russo ha cambiato ritmo, trovando maggiore precisione al servizio e mettendo in difficoltà l’italiano negli scambi più lunghi. Dopo un equilibrio apparente, il momento decisivo è arrivato sul 6-5, quando il moscovita è riuscito a strappare il servizio a Sinner, chiudendo il parziale 7-5 e riportando il match in perfetta parità.

Nel terzo set la tensione è salita ulteriormente. Sinner è tornato avanti grazie a un break che lo ha portato sul 3-1, ma poco dopo ha accusato un fastidio alla coscia, tanto da richiedere un medical time-out. Nonostante il problema fisico, l’azzurro ha continuato a lottare mantenendo il vantaggio fino al 4-2.

A quel punto, però, il maltempo ha preso il sopravvento. Una pioggia intensa si è abbattuta su Roma costringendo l’arbitro a interrompere definitivamente l’incontro, rimandando tutto alla giornata successiva.

La semifinale riprenderà sabato non prima delle ore 15, con un finale ancora tutto da scrivere. Nel frattempo Casper Ruud, già qualificato per l’ultimo atto del torneo, osserva e attende, consapevole di poter contare su qualche ora di recupero in più rispetto al futuro avversario.