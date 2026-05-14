Iternazionali d’Italia, sarà Medvedev l’ultimo ostacolo di Sinner verso la finale

Jannik Sinner conosce il nome del suo prossimo avversario: in semifinale agli Internazionali d’Italia affronterà Daniil Medvedev. Il russo ha conquistato l’accesso al penultimo atto del Masters 1000 di Roma superando in rimonta il sorprendente Martin Landaluce al termine di una sfida lunga e combattuta.

Dopo un inizio shock, Medvedev è riuscito a ribaltare il match imponendosi con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 in 2 ore e 24 minuti. Una partita complicata per l’ex numero uno del mondo, messo subito in difficoltà dall’energia e dall’aggressività del giovane spagnolo proveniente dalle qualificazioni.

Landaluce ha dominato il primo set, approfittando di un Medvedev contratto e poco brillante. Con il passare dei game, però, il russo ha alzato il livello del suo tennis, trovando maggiore continuità al servizio e da fondo campo. Il secondo set ha cambiato l’inerzia dell’incontro, mentre nel terzo la maggiore esperienza del numero 9 del ranking ATP ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

Il successo permette così a Medvedev di conquistare una semifinale di prestigio contro Sinner, attesissimo protagonista davanti al pubblico del Foro Italico. Tra i due negli ultimi anni è nata una rivalità sempre più intensa, fatta di sfide spettacolari e dal grande valore tecnico.

Per l’azzurro sarà un test importante contro uno dei giocatori più solidi del circuito, ma anche un’occasione per continuare il suo cammino verso quella che sarebbe una storica finale a Roma. L’entusiasmo dei tifosi italiani cresce di giorno in giorno e il Centrale si prepara a vivere un’altra serata di grande tennis.