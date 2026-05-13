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Musetti si ferma: lesione muscolare e addio Roland Garros
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Musetti si ferma: lesione muscolare e addio Roland Garros

Maggio 13, 2026
scritto daRedazione

Doccia fredda per il tennis italiano: Lorenzo Musetti non prenderà parte al Roland Garros. A comunicarlo è stato lo stesso tennista carrarino attraverso un messaggio pubblicato sui social dopo gli esami medici effettuati nelle ultime ore.

L’azzurro, reduce dalla sconfitta contro Casper Ruud agli ottavi degli Internazionali d’Italia, ha riportato una lesione al retto femorale che lo costringerà a fermarsi per diverse settimane.

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”, ha scritto Musetti. “Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”.

Il tennista ha poi voluto dedicare un pensiero speciale al pubblico romano, che lo ha sostenuto durante tutto il torneo nonostante le difficoltà fisiche: “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa”.

L’assenza di Musetti rappresenta un duro colpo per il tennis azzurro, soprattutto alla vigilia dello Slam parigino, dove l’italiano sperava di confermare gli ottimi progressi mostrati sulla terra battuta nelle ultime stagioni. Ora l’obiettivo sarà recuperare completamente dall’infortunio e tornare competitivo per la seconda parte della stagione.

Maggio 13, 2026
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