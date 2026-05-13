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Paolini si ferma: niente difesa del titolo nel doppio agli Internazionali di Roma
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Paolini si ferma: niente difesa del titolo nel doppio agli Internazionali di Roma

Maggio 13, 2026
scritto daRedazione

La tennista azzurra costretta al ritiro per un problema al piede. Salta anche il tandem con Sara Errani al Foro Italico

Si chiude nel modo più amaro l’avventura di Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia. La tennista toscana ha annunciato il ritiro dal torneo di doppio a causa di un problema al piede, rinunciando così a difendere il titolo conquistato nel 2025 insieme a Sara Errani.

La decisione è stata comunicata direttamente sui social dalla numero uno azzurra, che ha spiegato di aver scelto di fermarsi in vista dei prossimi impegni stagionali, con il Roland Garros ormai alle porte.

“Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede. Non è stata una decisione facile, soprattutto in un torneo così speciale per me”, ha scritto Paolini, ringraziando tifosi e staff per il sostegno ricevuto.

La coppia italiana avrebbe dovuto affrontare negli ottavi di finale le ceche Linda Nosková e Tereza Valentová, ma il forfait della toscana ha cambiato il programma del torneo.

Per Paolini, protagonista di una straordinaria stagione nel 2025, l’edizione romana del 2026 termina dunque senza sorrisi: eliminazione nel singolare e stop forzato anche nel doppio sul rosso del Foro Italico.

Maggio 13, 2026
scritto daRedazione
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