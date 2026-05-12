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Internazionali d’Italia -Medvedev vola ai quarti a Roma: Tirante ko in due set
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Internazionali d’Italia -Medvedev vola ai quarti a Roma: Tirante ko in due set

Maggio 12, 2026
scritto daRedazione

Il russo domina agli Internazionali d’Italia e ora sfiderà lo spagnolo Landaluce

Avanza senza problemi Daniil Medvedev agli Internazionali BNL d’Italia. Il numero 7 del mondo ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando con autorità l’argentino Thiago Tirante con il punteggio di 6-3, 6-2.

Una prestazione solida e convincente quella del tennista russo, apparso sempre in controllo del match. Medvedev ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, concedendo poco all’avversario e chiudendo la sfida in due set senza particolari difficoltà.

Nei quarti di finale il russo se la vedrà con lo spagnolo Martín Landaluce, autore di un’altra prova convincente contro il serbo Hamad Medjedovic. Landaluce si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-4, conquistando così uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera.

Il prossimo confronto promette spettacolo: da una parte l’esperienza e la solidità di Medvedev, dall’altra il talento emergente di Landaluce, sempre più protagonista sulla terra rossa romana.

Maggio 12, 2026
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