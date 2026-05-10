Musetti e Darderi illuminano Roma: doppio successo azzurro agli Internazionali d’Italia,. Arnaldi eliminato da Jodar

Una domenica dal bilancio in chiaroscuro per il tennis italiano agli Internazionali BNL d’Italia, ma con due lampi azzurri a tenere alta l’attenzione del pubblico del Foro Italico. Vincono infatti Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, mentre si fermano Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto.
Musetti supera in due set l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 7-6, 6-4 al termine di una sfida combattuta e ben gestita nei momenti chiave. L’azzurro conferma solidità e maturità nei passaggi decisivi, conquistando un successo pesante in chiave proseguo del torneo.
Impresa più sofferta ma altrettanto significativa per Darderi, che rimonta lo statunitense Tommy Paul dopo un avvio complicato: 3-6, 6-3, 6-2 il finale. L’italo-argentino cambia ritmo dopo il primo set e ribalta completamente l’inerzia del match, imponendosi con autorità.
Giornata amara invece per Arnaldi, battuto dallo spagnolo Rafa Jodar per 6-1, 4-6, 6-3. Il ligure paga un avvio difficile e un passaggio a vuoto nel finale, nonostante una buona reazione nel secondo set e un terzo parziale giocato a lungo alla pari. Eliminazione netta anche per Cocciaretto, superata dalla numero uno del mondo Iga Swiatek con un severo 6-1, 6-0.
Nel resto del torneo non mancano risultati di rilievo: avanzano tra gli uomini Alexander Zverev e Casper Ruud, mentre tra le donne continuano il loro percorso Jessica Pegula ed Elena Rybakina.
Intanto il torneo entra sempre più nel vivo e l’attenzione si sposta su lunedì, quando scenderà in campo anche il numero uno azzurro Jannik Sinner, atteso in una giornata ricca di incontri trasmessi in diretta su Sky Sport e NOW.
Roma, dunque, resta teatro di emozioni contrastanti per il tennis italiano: due vittorie importanti, due eliminazioni dolorose e la sensazione che il torneo sia ancora tutto da scrivere.