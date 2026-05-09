Roma si spegne sul filo: Paolini spreca tre match point, Mertens rimonta e vola agli ottavi

Il Foro Italico cambia padrone per una sera. Agli Internazionali d’Italia 2026 la corsa di Jasmine Paolini si interrompe al terzo turno dopo una partita a due facce, in cui l’azzurra ha avuto in mano il match prima di vederlo scivolare via contro Elise Mertens.

Sul rosso di Roma, la campionessa in carica parte con autorità e si prende il primo set 6-4, mostrando solidità e controllo degli scambi. Il secondo parziale, però, diventa il punto di svolta: Paolini arriva a tre match point, non riesce a chiudere e lascia spazio alla reazione della belga, che si aggrappa al tie-break e lo porta a casa con grande lucidità.

Da lì in avanti la partita cambia completamente inerzia. Mertens prende fiducia, alza il livello negli scambi prolungati e nel terzo set approfitta del contraccolpo mentale dell’azzurra, chiudendo la rimonta con il punteggio finale di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 41 minuti di battaglia.

Per Paolini si tratta di una sconfitta pesante soprattutto per come è maturata: tre match point non concretizzati restano il rimpianto più grande di una serata che sembrava poterla proiettare ancora avanti nel torneo di casa.

Mertens, invece, si prende una vittoria di grande spessore e l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente tra Viktorija Golubic e Mirra Andreeva.

A Roma resta il silenzio di un’occasione sfumata e la sensazione di una partita girata su pochissimi punti: quelli che hanno cambiato il destino del match e, per una notte, anche quello del torneo.