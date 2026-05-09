Palladino rilancia l’Atalanta: “Qui sto benissimo, voglio una squadra forte e ambiziosa”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Raffaele Palladino ribadisce il suo legame con l’Atalanta e traccia con decisione la rotta per il futuro. Il tecnico nerazzurro si dice soddisfatto del lavoro svolto finora e guarda già alla prossima stagione con idee chiare e obiettivi ambiziosi.

“Qui sto benissimo, dal mio arrivo ho trovato grande calore. Il mio desiderio è quello di costruire una squadra forte e ambiziosa, a mia immagine e somiglianza, insieme alla società”, ha dichiarato l’allenatore.

Palladino ha poi fatto un bilancio del suo percorso a Bergamo, sottolineando le difficoltà iniziali ma anche i progressi della squadra: “La squadra non l’ho costruita io, essendo arrivato a novembre. Sono orgoglioso di aver rimontato dal tredicesimo al settimo posto. In Coppa Italia siamo usciti in semifinale ai rigori, mentre in Champions League il percorso si è interrotto contro il Bayern Monaco dopo notti importanti, come quella contro il Borussia Dortmund”.

Nonostante un ultimo mese complicato, soprattutto in fase realizzativa, il tecnico considera la stagione nel complesso positiva: “Dobbiamo andare almeno in Conference League, ma per me la stagione è stata ottima, a parte l’ultimo periodo in cui siamo mancati nella finalizzazione”.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida di campionato contro il Milan, una gara che si preannuncia intensa: “Mi aspetto una partita bella contro una squadra forte che vuole fare punti. Conosco bene Allegri, dobbiamo metterlo in difficoltà giocando a viso aperto”.

Un messaggio chiaro, quello di Palladino: continuità, crescita e ambizione per un’Atalanta che vuole consolidarsi stabilmente tra le protagoniste del calcio italiano ed europe