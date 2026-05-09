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Zaccagni fuori con l’Inter: trauma al piede, Lazio in ansia per la finale
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Zaccagni fuori con l’Inter: trauma al piede, Lazio in ansia per la finale

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

La SS Lazio dovrà fare a meno del proprio capitano per la sfida di campionato contro l’Inter Milan. Mattia Zaccagni è infatti stato escluso dalla lista dei convocati dopo il problema accusato nell’ultima seduta di allenamento.

Il fantasista biancoceleste si è fermato a causa di un trauma al piede destro, rimediato durante la rifinitura, che lo ha costretto a interrompere anticipatamente la sessione. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno però escluso lesioni o complicazioni di natura ossea, lasciando aperta la possibilità di un recupero in tempi relativamente brevi.

Le sue condizioni verranno ora monitorate quotidianamente dallo staff medico, con l’obiettivo di valutare l’evoluzione del quadro clinico e stabilire i tempi di rientro in gruppo.

L’emergenza arriva in un momento cruciale della stagione, con la Lazio attesa dalla finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Zaccagni avrà quindi solo pochi giorni per tentare il recupero, in una vera e propria corsa contro il tempo che tiene in apprensione tutto l’ambiente biancoceleste.

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione
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