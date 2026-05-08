Runjaic: “Conta migliorare la squadra, non i record. Ora testa solo al Cagliari”

Alla vigilia della trasferta di Cagliari, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha tracciato con chiarezza la rotta del finale di stagione: niente calcoli sui record, ma massima concentrazione sulle prestazioni e sui risultati.

“La cosa importante per me non è essere l’allenatore migliore, ma migliorare la squadra, darle uno stile di gioco riconoscibile e ottenere buoni risultati”, ha spiegato il tecnico, sottolineando come resti ancora un punto da conquistare per battere il record delle ultime tredici stagioni, con nove punti ancora disponibili.

Runjaic ha però riportato subito il focus sull’impegno imminente contro il Cagliari: “Loro in casa hanno fatto bene e hanno bisogno di un punto per la salvezza. Noi vogliamo tornare con dei punti e confermare, anzi migliorare, le prestazioni delle ultime giornate”.

Il tecnico ha poi ricordato il calendario finale della stagione, che vedrà i friulani affrontare anche la Cremonese in casa e successivamente il Napoli in trasferta, una sfida sulla carta molto complicata.

Buone notizie dall’infermeria: Davis, Bertola e Zemura sono recuperati e convocati, anche se non partiranno titolari. Possibile minutaggio a gara in corso, mentre Keinan verrà reinserito gradualmente e potrebbe essere pronto per partire dall’inizio contro la Cremonese. Situazione più delicata per Ekkelenkamp, per il quale la stagione potrebbe essere già conclusa.

Spazio anche al rinnovo di Karlstrom, accolto con soddisfazione dal tecnico: “È un leader, un capitano che si è integrato benissimo e ha sempre dato ottime prestazioni. La continuità è fondamentale”.

Infine uno sguardo al futuro, senza distrazioni: “Ho ancora un anno di contratto e stiamo già lavorando alla prossima stagione, ma ora l’unico obiettivo è Cagliari”.

L’Udinese si prepara così a un finale di campionato che può ancora dire molto, con l’idea di chiudere nel migliore dei modi e costruire basi solide per il futuro.