MotoGP – GP Francia (Le Mans) Pre-qualifiche: Zarco vola a casa sua, Di Giannantonio e Bagnaia vicinissimi

Sul circuito di Circuito Bugatti di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia della MotoGP, le pre-qualifiche regalano spettacolo e conferme importanti, con un padrone di casa in grande forma.
Zarco davanti a tutti
Johann Zarco continua a dimostrare il suo feeling speciale con Le Mans. Il francese della Honda LCR chiude al comando con un eccellente 1:29.907, risultando il più veloce della sessione.
Una prestazione di alto livello, arrivata dopo un weekend già molto positivo in termini di passo.
Di Giannantonio a un soffiAlle spalle di Zarco si conferma ancora una volta competitivo Fabio Di Giannantonio, miglior Ducati in pista. Il romano del VR46 Racing Team chiude a soli 0.010 secondi dal leader, con un ottimo giro secco e un buon passo complessivo.
Bagnaia e Alex Márquez a pari temp
Terza posizione condivisa per Francesco Bagnaia e Alex Márquez, entrambi con lo stesso identico tempo: 1:30.045.
Il pilota della Ducati Lenovo Team però ottiene il terzo posto perché ha realizzato il crono prima del rivale spagnolo.
Bene Mir e le Aprilia
Ottima prestazione anche per Joan Mir, quinto con la Honda ufficiale.
Dietro di lui le due Aprilia Racing di Jorge Martín e Marco Bezzecchi, entrambi comunque qualificati direttamente alla Q2 nonostante qualche difficoltà, compresa una scivolata per Martín.
Rins migliore Yamaha, Acosta chiude la Q2
Tra le Yamaha spicca Álex Rins, ottavo e migliore del marchio giapponese.
Subito dietro Ai Ogura con la Trackhouse Aprilia, mentre chiude la top 10 valida per la Q2 Pedro Acosta, miglior KTM della sessione.
Esclusi eccellenti dalla Q2
Fuori per pochissimo Enea Bastianini, 11° e fuori per soli 0.078 secondi, davanti a Brad Binder.
Ancora più sorprendente l’esclusione di Marc Márquez, solo 13° e costretto alla Q1.