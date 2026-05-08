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MotoGP – GP Francia (Le Mans) Pre-qualifiche: Zarco vola a casa sua, Di Giannantonio e Bagnaia vicinissimi

MotoGP – GP Francia (Le Mans) Pre-qualifiche: Zarco vola a casa sua, Di Giannantonio e Bagnaia vicinissimi

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

Sul circuito di Circuito Bugatti di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia della MotoGP, le pre-qualifiche regalano spettacolo e conferme importanti, con un padrone di casa in grande forma.

Zarco davanti a tutti

Johann Zarco continua a dimostrare il suo feeling speciale con Le Mans. Il francese della Honda LCR chiude al comando con un eccellente 1:29.907, risultando il più veloce della sessione.

Una prestazione di alto livello, arrivata dopo un weekend già molto positivo in termini di passo.

Di Giannantonio a un soffiAlle spalle di Zarco si conferma ancora una volta competitivo Fabio Di Giannantonio, miglior Ducati in pista. Il romano del VR46 Racing Team chiude a soli 0.010 secondi dal leader, con un ottimo giro secco e un buon passo complessivo.

Bagnaia e Alex Márquez a pari temp

Terza posizione condivisa per Francesco Bagnaia e Alex Márquez, entrambi con lo stesso identico tempo: 1:30.045.

Il pilota della Ducati Lenovo Team però ottiene il terzo posto perché ha realizzato il crono prima del rivale spagnolo.

Bene Mir e le Aprilia

Ottima prestazione anche per Joan Mir, quinto con la Honda ufficiale.

Dietro di lui le due Aprilia Racing di Jorge Martín e Marco Bezzecchi, entrambi comunque qualificati direttamente alla Q2 nonostante qualche difficoltà, compresa una scivolata per Martín.

Rins migliore Yamaha, Acosta chiude la Q2

Tra le Yamaha spicca Álex Rins, ottavo e migliore del marchio giapponese.

Subito dietro Ai Ogura con la Trackhouse Aprilia, mentre chiude la top 10 valida per la Q2 Pedro Acosta, miglior KTM della sessione.

Esclusi eccellenti dalla Q2

Fuori per pochissimo Enea Bastianini, 11° e fuori per soli 0.078 secondi, davanti a Brad Binder.

Ancora più sorprendente l’esclusione di Marc Márquez, solo 13° e costretto alla Q1.

osNumPilotaMotoTeamTempoGap
15Johann ZarcoCastrol Honda Lcr1:29.907
249Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:29.917+0.010
363Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team1:30.045+0.138
473Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp1:30.045+0.138
536Joan MirHonda Hrc Castrol1:30.092+0.185
689Jorge MartinAprilia Racing1:30.128+0.221
772Marco BezzecchiAprilia Racing1:30.177+0.270
842Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team1:30.195+0.288
979Ai OguraTrackhouse Motogp Team1:30.196+0.289
1037Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing1:30.196+0.289
1123Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech31:30.274+0.367
1233Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing1:30.288+0.381
1393Marc MarquezDucati Lenovo Team1:30.371+0.464
1425Raul FernandezTrackhouse Motogp Team1:30.417+0.510
1543Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp1:30.428+0.521
1610Luca MariniHonda Hrc Castrol1:30.463+0.556
1720Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team1:30.469+0.562
1821Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team1:30.670+0.763
1911Diogo MoreiraPro Honda Lcr1:30.723+0.816
207Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp1:31.328+1.421
2154Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp1:31.434+1.527
2294J. FolgerRed Bull Ktm Tech31:32.450+2.543
Maggio 8, 2026
scritto daRedazione
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