MotoGP GP di Spagna: Alex Marquez trionfa a Jerez, Ducati interrompe la striscia di vittorie Aprilia

Jerez, 26 aprile 2026 – Dopo cinque vittorie consecutive firmate da Aprilia e Marco Bezzecchi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, la Ducati torna al successo grazie ad Alex Marquez, che conquista il Gran Premio di Spagna a Jerez, bissando il trionfo ottenuto dodici mesi fa sullo stesso circuito.

Una vittoria che non solo interrompe il dominio della casa di Noale, ma che riporta anche Marquez sulla vetta della MotoGP, facendo salire a quattro il numero totale di successi in carriera nella premier class.

Il pilota del Gresini Ducati ha avuto la meglio sul fratello maggiore Marc Marquez, che partiva dalla pole position ma ha dovuto ritirarsi prematuramente dopo un volo spettacolare alla curva 11, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Alex Marquez ha preso il comando della gara al giro 2, dopo il contatto tra i fratelli, e ha dominato la restante parte della corsa.

Bezzecchi conquista il secondo posto, VR46 ancora protagonista

A seguire, Marco Bezzecchi (Ducati VR46), dopo il ritiro di Marc Marquez, ha mantenuto saldamente la seconda posizione fino al traguardo. Nonostante i tentativi di Fabio Di Giannantonio, che ha provato a pressarlo fino all’ultimo giro, il pilota del team VR46 è riuscito a salire nuovamente sul podio, confermando la solidità della sua stagione. Per il team di Valentino Rossi, si è trattato di un altro grande risultato, con il terzo posto di Di Giannantonio, che ha regalato al team il secondo podio in meno di 24 ore dopo il terzo posto di Franco Morbidelli nella Sprint Race di sabato.

Con il secondo posto, Bezzecchi allunga nella classifica generale e consolida il suo primato, mentre il suo compagno di squadra Jorge Martin ha chiuso ai piedi del podio (quarto) dopo una partenza fulminante dalla terza fila. Ai Ogura, con Aprilia Trackhouse, si è classificato quinto, superando Raul Fernandez proprio nell’ultimo giro, portando a casa un altro piazzamento importante per il team.

Incidenti e ritiri: una giornata difficile per Ducati e Honda

Oltre al ritiro di Marc Marquez, anche Francesco Bagnaia ha avuto una giornata negativa. Il campione in carica con la Ducati Lenovo stava correndo una gara senza acuti e ha concluso in posizioni anonime, lontano dai riflettori. La giornata è stata ancor più difficile per la Ducati, che dopo la doppietta nella Sprint Race si è vista sfuggire il podio nella gara principale.

Anche Lorenzo Savadori, wild card con Aprilia, è stato costretto al ritiro dopo un incidente con Toprak Razgatlioglu (Yamaha) durante la giornata di sabato, che gli ha procurato dolori fisici. Savadori ha dovuto abbandonare la gara per motivi di salute, ma non è stato in pericolo.

Un ritorno significativo per Ducati e Marquez

La vittoria di Alex Marquez a Jerez rappresenta un’importante conferma della forza di Ducati. La Desmosedici ha mostrato ancora una volta di essere una moto estremamente competitiva, capace di lottare per la vittoria con piloti di valore. Per Alex Marquez, inoltre, questo trionfo è una conferma delle sue potenzialità in MotoGP, consolidando ulteriormente il suo posto tra i top rider della classe regina.

Con il risultato odierno, Marquez interrompe il dominio di Aprilie e Bezzecchi, ma la lotta per il titolo è ancora molto aperta. Bezzecchi, con il secondo posto, continua a essere il leader indiscusso della stagione, ma la competitività di piloti come Marquez e Martin rende il campionato sempre più incerto.

Classifica finale GP di Spagna – MotoGP

Alex Marquez (Ducati Gresini) – 3h01:45 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) Jorge Martin (Ducati Pramac) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) Johann Zarco (Honda LCR) Enea Bastianini (KTM Tech3)

La stagione è ancora lunga, ma la Ducati si conferma come una delle principali contendenti al titolo mondiale. La lotta tra Bezzecchi, Marquez, Martin e gli altri protagonisti del circus della MotoGP è destinata a infiammarsi nelle prossime gare, con l’obiettivo di chiudere l’anno con il massimo dei punti.