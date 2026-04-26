Serie C , Arezzo promosso in Serie B

L’Arezzo che torna in Serie B è una storia che mescola passione, storia e un po’ di nostalgia. Dopo 19 anni, finalmente i toscani possono festeggiare un ritorno tanto atteso, con la vittoria decisiva contro la Torres che ha messo il sigillo su una stagione da protagonisti. Il lavoro di Christian Bucchi è stato fondamentale per riuscire a prevalere nel testa a testa con l’Ascoli, confermando che l’Arezzo non è più una comparsa, ma una realtà consolidata in questa stagione.

Il ritorno dell’Arezzo in Serie B segna anche la rinascita di un calcio che, purtroppo, ha visto troppe vicissitudini, ma che ora può finalmente pensare al futuro. Cosa ne pensi di questo ritorno della squadra toscana dopo tanti anni? Ti sembra una giusta ricompensa per i tifosi e per la città?