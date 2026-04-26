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Runjaic alla vigilia di Lazio-Udinese: “Non andiamo a Roma da turisti, abbiamo obiettivi chiari”
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Runjaic alla vigilia di Lazio-Udinese: “Non andiamo a Roma da turisti, abbiamo obiettivi chiari”

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia dell’incontro, che si giocherà domani alle 18:30 allo Stadio Olimpico, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato con determinazione, non nascondendo le difficoltà che il suo team affronterà contro una Lazio in gran forma, fresca di qualificazione alla finale di Coppa Italia.

“La Lazio è una squadra ben strutturata, con un buon allenatore e delle individualità di alto livello. Hanno messo in difficoltà le squadre in cima alla classifica e stanno attraversando un buon momento. Sono compatti in difesa, giocano con coraggio e sono pericolosi nelle ripartenze”, ha dichiarato Runjaic, che ha fatto i complimenti alla squadra di Sarri per la sua organizzazione e il gioco di qualità. Il tecnico friulano sa che affrontare la Lazio non sarà affatto semplice, ma non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Dobbiamo dare tutto, fare la nostra partita e stare attenti a non commettere errori, perché la Lazio è una squadra che sa sfruttare ogni minimo passo falso”.

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione
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