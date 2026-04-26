Lorenzo Musetti Ritorna a sorprendere: Vittoria Contro Griekspoor e ottavi a Madrid

Lorenzo Musetti sembra aver ritrovato finalmente il suo livello migliore, e lo ha fatto nel palcoscenico prestigioso del Masters 1000 di Madrid, battendo in due set l’olandese Tallon Griekspoor (6-4, 7-5) in un’ora e 40 minuti di gioco. Con questa vittoria, l’azzurro conquista il pass per gli ottavi di finale del torneo spagnolo, dove affronterà il ceco Jiri Lehecka, in una sfida che promette di essere tutt’altro che semplice.

Il match contro Griekspoor non è stato una passeggiata, ma Musetti ha dimostrato grande maturità e solidità, specialmente nei momenti cruciali. Dopo un avvio equilibrato, l’italiano ha saputo imporre il suo gioco sulla terra rossa, superficie che storicamente gli ha dato grandi soddisfazioni. Il primo set, vinto 6-4, ha visto Musetti andare subito a caccia del break decisivo, mentre nel secondo ha dovuto sudare un po’ di più, riuscendo comunque a chiudere 7-5 grazie a una gestione impeccabile nei momenti di pressione.

Il prossimo ostacolo si chiama Jiri Lehecka, un avversario che ha mostrato buone qualità negli ultimi mesi e che non sarà certo facile da battere.