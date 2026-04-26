Genoa, De Rossi dopo la sconfitta contro il Como: “Dobbiamo lottare senza paura”

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro il Como con un messaggio chiaro ai suoi giocatori. Dopo il match, De Rossi ha lodato il pubblico rossoblù, sottolineando che “non è un pubblico che regala niente” e che il suo obiettivo è far diventare il Genoa una squadra competitiva, capace di lottare contro chiunque.

Parlando della partita, l’allenatore ha evidenziato le difficoltà incontrate dalla sua squadra, soprattutto in fase difensiva. “Il Como ha fatto bene, i gol se li sono creati, ma noi abbiamo avuto qualche disattenzione che ci è costata cara”, ha detto, ammettendo che il Genoa deve migliorare nella gestione dei momenti cruciali.

De Rossi ha confermato la sua preferenza per il 4-3-3, anche se ha spiegato che non è facile adattare la rosa a questo sistema. “Cerchiamo esterni offensivi, ma dobbiamo anche mantenere l’equilibrio difensivo con giocatori come Sabelli e Martin”, ha aggiunto.

Nonostante il risultato negativo, l’allenatore ha fatto appello alla mentalità della squadra, chiedendo ai suoi di affrontare ogni partita con grinta e determinazione, come se fosse l’ultima. La strada per la salvezza è ancora lunga, ma De Rossi è deciso a lottare fino alla fine.