Milan-Juve, scontro diretto per la Champions: orario, formazioni e dove vederla

Il Milan torna in campo oggi, domenica 26 aprile, per affrontare la Juventus nel posticipo serale della 34ª giornata di Serie A.

Un match cruciale per entrambe le squadre, che sono in piena lotta per il quarto posto e per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, reduci dalla vittoria contro il Verona, vogliono sfruttare il fattore San Siro per consolidare il loro posto in zona Champions, mentre i bianconeri, dopo il successo con il Bologna, cercheranno di dare continuità alla loro corsa, mantenendo il vantaggio di 5 punti sul Como e sulla Roma, che li inseguono.

Orario e probabili formazioni di Milan-Juve

Il calcio d’inizio di Milan-Juve è fissato per le 20:45, un orario che promette una serata carica di tensione e determinazione. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Milan (3-5-2):

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Juventus (3-4-2-1):

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.

Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vedere Milan-Juve

Il big match tra Milan e Juventus sarà visibile in diretta TV e in streaming su Dazn, che detiene i diritti esclusivi per questa partita di campionato.

Un match fondamentale per la Champions

Le due squadre arrivano a questa sfida con un obiettivo comune: conquistare i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League. Il Milan, con la vittoria contro il Verona, ha mostrato segni di ripresa e vuole sfruttare il fattore campo per allungare la propria striscia positiva. La Juventus, dal canto suo, dopo il successo contro il Bologna, ha bisogno di un altro colpo per blindare il quarto posto e mantenere il distacco dalle rivali in corsa per la zona Champions.