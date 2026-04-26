Marotta sull’affaire Rocchi: “L’Inter ha sempre agito con correttezza”

A pochi minuti dall’inizio del match contro il Torino, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto sulla vicenda legata all’AIA e agli avvisi di garanzia che hanno coinvolto l’arbitro Rocchi e portato all’azzeramento dei vertici arbitrali. Marotta ha ribadito che l’Inter ha sempre operato con la massima correttezza e che il club non ha mai cercato favoritismi.

“L’Inter non ha arbitri graditi o non graditi”, ha dichiarato il numero uno nerazzurro a Sky Sport, aggiungendo che la squadra è concentrata esclusivamente sulla lotta per lo scudetto. Marotta ha ricordato che, nella scorsa stagione, ci sono stati episodi controversi, come il rigore non dato contro la Roma, ma ha insistito che l’Inter è sempre stata corretta e serena.

“Oggi pensiamo solo al campionato e allo scudetto”, ha concluso Marotta, esprimendo tranquillità nonostante lo scandalo che ha scosso l’ambiente arbitrale.