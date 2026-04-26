Il Como sbanca il Ferraris: 2-0 al Genoa e sorpasso sulla Roma

Il Como ritrova la vittoria in trasferta e si rilancia in classifica, battendo 2-0 il Genoa nella 34ª giornata di Serie A. Un successo fondamentale per i lariani, che tornano a conquistare tre punti dopo più di un mese e superano la Roma al quinto posto in classifica, portandosi a 61 punti. Il Genoa, invece, resta fermo a 39 punti e si avvicina sempre più al rischio di dover lottare per la salvezza.

La Partita: Douvikas e Diao Decidono il Match

Il Como parte subito forte, e al 10′ trova il vantaggio con Douvikas, che incornando in rete un perfetto assist di Da Cunha porta in vantaggio gli ospiti. La squadra di Fabregas è padrona del campo per gran parte del primo tempo, ma non riesce a chiudere il match. Nico Paz sfiora il raddoppio al 33′ con un tiro che colpisce il palo, ma nonostante le occasioni, il risultato non cambia.

Nella ripresa, però, il Como perde Nico Paz per un problema alla testa, causato da uno scontro con Marcandalli. Al suo posto entra Caqueret, che si rivelerà decisivo: al 68′, il francese fornisce l’assist a Diao, che sigla il 2-0 con un gran gol. Da quel momento in poi, il Genoa non riesce a reagire, e il Como gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà, portando a casa tre punti che valgono moltissimo.

Il Sorpasso in Classifica e la Corsa Europa

Con questa vittoria, il Como sale a 61 punti, scavalcando la Roma e tornando al quinto posto, l’ultima posizione che vale un posto in Europa. La squadra di Fabregas, dopo un mese senza vittorie, dimostra di essere viva e pronta a lottare fino all’ultima giornata per mantenere il suo posto in zona Europa League.

Dall’altra parte, il Genoa non riesce a reagire, restando fermo a 39 punti. La squadra di De Rossi dovrà lottare fino alla fine per evitare di finire invischiata in una zona pericolosa della classifica, con la salvezza ancora non del tutto sicura.

Il Tabellino

GENOA 0-2 COMO

Genoa (4-4-2): Bijlow 6 (46′ Leali 6); Marcandalli 5, Ostigard 6, Otoa 5 (57′ Messias 6), Vasquez 5.5; Sabelli 5.5 (81′ Cornet sv), Frendrup 5.5, Amorim 5.5 (70′ Malinovskyi 5.5), Ellertsson 5,5; Vitinha 5.5, Ekhator 6 (70′ Colombo 5.5).

Allenatore: De Rossi

Como (4-2-3-1): Butez 5.5; Smolcic 6, Ramon 6, D. Carlos 6 (57′ Kempf 6.5), Valle 6.5; Perrone 6, Da Cunha 6.5; Diao 7 (81′ Van der Brempt sv), Paz 6.5 (46′ Caqueret 6.5), Baturina 7 (94′ Kuhn sv); Douvikas 7 (81′ Morata sv).

Allenatore: Fabregas

Arbitro: La Penna

Marcatori: 10′ Douvikas (C), 68′ Diao (C)

Ammoniti: Diego Carlos (C), Diao (C), Messias (G), Kempf (C)