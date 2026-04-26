Serie A: La Lega prende posizione dopo l’avviso di garanzia a Rocchi, Simonelli chiede responsabilità e garantismo

Il caos che ha investito il mondo del calcio italiano dopo l’avviso di garanzia ricevuto dall’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi sembra destinato a non placarsi tanto facilmente.

Mentre i media continuano a occuparsi della vicenda, con speculazioni e analisi in continua evoluzione, è arrivata la presa di posizione ufficiale della Lega Serie A. A parlare è stato il presidente Ezio Maria Simonelli, che, con un comunicato, ha voluto fare chiarezza e ribadire la necessità di un approccio garantista e responsabile, sottolineando i rischi di una “gogna mediatica” che potrebbe danneggiare irreparabilmente il sistema calcistico.

Accuse e responsabilità: il richiamo al garantismo

La Lega Serie A ha scelto la linea della prudenza, invitando tutti a non precipitarsi con giudizi affrettati. Simonelli ha dichiarato che le accuse rivolte a Rocchi sono solo tale per il momento: “Si tratta di accuse degli inquirenti e come tali devono essere trattate”, ha spiegato, facendo riferimento al dovere di mantenere il principio di innocenza fino a prova contraria. L’attenzione, quindi, deve restare rivolta al corretto svolgimento delle indagini e al rispetto delle decisioni degli organi competenti.

Nonostante la curiosità suscitata dalla vicenda, il presidente della Lega ha ammonito contro le conclusioni premature che rischiano di inquinare l’immagine del calcio italiano. “Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto”, ha aggiunto Simonelli, esortando a rispettare il processo legale in corso.

Un rischio per la reputazione del calcio

Simonelli ha anche parlato dei rischi legati a una gestione troppo sensazionalistica della vicenda. Il presidente della Lega ha avvertito che i danni reputazionali che potrebbero derivare da una trattazione superficiale della vicenda sono enormi, non solo per la Serie A, ma per l’intero movimento calcistico italiano. La continua esposizione mediatica rischia infatti di creare una narrazione distorta, che potrebbe danneggiare irreversibilmente l’immagine del campionato e dei suoi protagonisti.

“C’è il rischio di enormi danni reputazionali al sistema Serie A, e a tutto l’intero movimento calcistico italiano, con una narrazione distorta e una vera e propria gogna mediatica,” ha dichiarato Simonelli, sottolineando che il garantismo è essenziale per preservare la credibilità del sistema calcistico.

La posizione degli organi competenti

Nonostante la crescente attenzione della giustizia ordinaria sulla vicenda, Simonelli ha voluto ricordare che anche gli organi sportivi si sono già attivati. “La Procura Federale e la Procura del CONI si sono mosse tempestivamente e si sono già espresse su alcuni punti dell’indagine,” ha spiegato. Secondo il presidente della Lega, le autorità sportive hanno già svolto il loro lavoro e la giustizia ordinaria, pur dovendo fare il suo corso, non deve far passare in secondo piano l’operato delle istituzioni sportive.

Simonelli ha ribadito la fiducia negli organi competenti e ha invitato tutti a non confondere l’avviso di garanzia con una condanna anticipata. “Confidiamo nel lavoro degli organi competenti, non può essere un avviso di garanzia a porre in discussione l’onestà intellettuale e il lavoro di un intero sistema,” ha concluso, mettendo l’accento sul fatto che, se qualcuno dovesse risultare colpevole, sarà giusto che risponda delle proprie azioni.

La richiesta di trasparenza e parità di trattamento

Nel suo intervento, Simonelli ha sottolineato come il sistema calcistico debba garantire trasparenza e parità di trattamento, richiamando tutte le parti coinvolte a evitare qualsiasi strumentalizzazione della vicenda. “Abbiamo il dovere di garantire che il sistema calcio assicuri trasparenza e parità di trattamento, richiamando chiunque a evitare strumentalizzazioni che generano solo disinformazione,” ha detto, facendo appello alla responsabilità collettiva.

Per il presidente della Lega Serie A, la regolarità del campionato non può essere messa in discussione da un avviso di garanzia e la credibilità del sistema calcistico deve rimanere salda, indipendentemente dagli sviluppi legali. Se dovesse emergere che qualcuno ha sbagliato, ovviamente, la giustizia farà il suo corso. Ma Simonelli ha chiarito che “giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato.”

Un momento delicato per il calcio italiano

Il caso che coinvolge Rocchi ha messo in luce un momento delicato per il calcio italiano. La Serie A è sotto i riflettori e ogni passo fatto dalle istituzioni sarà scrutinato con attenzione. Con le parole di Simonelli, la Lega Serie A ha cercato di mettere un freno alla corsa dei giudizi affrettati e di chiedere rispetto per l’integrità del sistema, ricordando che la verità emergerà solo quando le indagini saranno completate.

Nel frattempo, la Serie A e il calcio italiano intero si preparano a seguire l’evolversi della situazione con la speranza che la giustizia faccia il suo corso in modo imparziale e che, al di là delle incertezze, il campionato continui a garantire la sua regolarità e trasparenza.