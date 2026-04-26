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Hellas Verona -Lecce, Sammarco:”abbiamo commesso molti errori tecnici “
Verona -Lecce , Di Francesco:"Se finisse oggi il campionato saremmo salvi”

Hellas Verona -Lecce, Sammarco:”abbiamo commesso molti errori tecnici “

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione

Il verdetto non è ancora ufficiale, ma la sensazione è chiara: il Verona è ormai a un passo dalla retrocessione. Un punto che muove la classifica, sì, ma che lascia più rimpianti che speranze.

Nel post partita, Paolo Sammarco ha scelto parole lucide, senza alibi. Ha riconosciuto una squadra capace di fare meglio nel primo tempo, ma frenata nella ripresa da quella paura che spesso accompagna le stagioni difficili. Una paura che si traduce in errori tecnici, imprecisioni, occasioni sprecate. E in Serie A, quando sbagli troppo, paghi sempre.

Eppure, nella sua analisi non c’è spazio per accuse o rotture. Al contrario, l’allenatore difende il gruppo: i giocatori non si sono mai tirati indietro, hanno continuato a lottare anche quando la classifica si è fatta pesante. Un segnale di professionalità, ma forse non sufficiente per cambiare il destino.

Interessante il passaggio sulle motivazioni individuali, viste come la chiave di quelle collettive. In un momento così delicato, tutto passa dalla testa prima ancora che dalle gambe. Ed è lì che il Verona, nel corso della stagione, ha spesso mostrato fragilità.

Sul futuro, Sammarco resta sullo sfondo. Non parla di sé, non si sbilancia. Punta invece il riflettore su ciò che verrà dopo: la necessità di un programma, di una direzione chiara, di un progetto che renda giustizia a una piazza che merita di più. Parole che suonano quasi come un passaggio di testimone, o almeno come la consapevolezza che servirà ripartire da zero.

Ora resta poco da dire e ancora meno da calcolare. La matematica può aspettare, il campo ha già emesso il suo verdetto. Per il Verona è tempo di chiudere con dignità e iniziare, il prima possibile, a pensare al domani.

Aprile 26, 2026
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