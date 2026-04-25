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Serie A: Malen -El Aynaoui, Bologna - Roma 0-2
Roma ., Gasperini:” il centro della Roma sono la Società e i tifosi”

Roma ., Gasperini:” il centro della Roma sono la Società e i tifosi”

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione

Noi dobbiamo credere di vincere ogni partitat. nel secondo tempo abbiamo fatto un pò di fatica , ma abbiamo fatto una buona gara”

“Non è stato difficle , iragazzi si allenao dal ritiro estiivo , hamnmo voglia di migliorarsi, se possiamo recuperare qualche giocatore in più sarebbe meglio”

“La settimana fuori Trigoria è stata molto movimentata. Quello chye non abbiamo avuito nel girpone di ritorno , vercheremo di recuperare il terreno perduto”

“El Anayou , dopo la Coppa d’Sfrica è tornato , prima della competizione ha giocato bene , è yn ragazzo sano e positivo, abbiamo atteso per recuperare le forze dopo la Coppa d’Africa”

“Al cento della Roma cì

i sono la Società e i tifosi , io sono un professinista e mi so prende le responsabilità. La società dal primo giorno che ci siamo conosiuti mha semnpre apprezzato il mio lavoro. La Roma ha una società potente e può fare granbdi cose. Il cento della Roma sono la Società e i tifosi”.

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione
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Serie A: Malen -El Aynaoui, Bologna - Roma 0-2

Aprile 25, 2026

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