Presunte irregolarità nel sistema arbitrale: un esposto scuote l’ambiente

Un lungo esposto presentato da un ex assistente arbitrale ha riacceso l’attenzione sul sistema di valutazione della classe arbitrale italiana, sollevando accuse di possibili irregolarità nella gestione di voti, designazioni e graduatorie.
Secondo quanto riportato nel documento, inviato alla Commissione Arbitrale Nazionale circa un anno fa, il denunciante sostiene l’esistenza di presunte incongruenze nei criteri di valutazione adottati nel corso della stagione sportiva. Le criticità segnalate riguarderebbero, a suo dire, la mancanza di uniformità nelle valutazioni tra diversi arbitri e assistenti, oltre a possibili differenze nel trattamento delle designazioni.
Le contestazioni contenute nell’esposto
Nel testo vengono citati diversi episodi di partite di Serie A e Serie B come esempi di ciò che l’autore considera incongruenze nei voti assegnati dopo le gare. In particolare, si fa riferimento a differenze di giudizio su episodi simili, variazioni di valutazione a seguito di revisioni successive e presunti interventi degli organi tecnici sulle graduatorie.
L’ex assistente afferma inoltre che tali dinamiche avrebbero inciso negativamente sulla sua posizione in classifica, fino a influenzare il suo percorso professionale all’interno del sistema arbitrale.
Richieste e contestazioni
Nell’esposto vengono avanzate anche richieste formali di chiarimento, tra cui:
- accesso ai criteri utilizzati per le valutazioni;
- documentazione sui protocolli di designazione;
- chiarimenti sui processi di revisione dei voti;
- materiale video relativo ad alcuni episodi di gara.
Il denunciante sostiene inoltre che l’attuale sistema potrebbe non garantire piena trasparenza e uniformità di giudizio, chiedendo verifiche da parte degli organi competenti.
Posizione della giustizia sportiva
Secondo quanto riportato, l’esposto sarebbe già stato archiviato dalla giustizia sportiva. Resta tuttavia la possibilità che le questioni sollevate vengano approfondite in altre sedi o attraverso ulteriori segnalazioni.
Il contesto
Nel dibattito è coinvolta anche la figura di Gianluca Rocchi, citato nel testo come parte del sistema di gestione arbitrale oggetto delle contestazioni. Al momento non risultano conferme ufficiali delle accuse riportate nell’esposto, che restano quindi dichiarazioni provenienti da una sola parte.
Nel complesso, si tratta di una vicenda che evidenzia tensioni e criticità percepite all’interno del mondo arbitrale, ma che richiede ulteriori verifiche e riscontri ufficiali per essere valutata in modo definitivo.