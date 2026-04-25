Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
AtP Madrid – Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 6-4: Jannik chiude il match Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Presunte irregolarità nel sistema arbitrale: un esposto scuote l’ambiente
Inchiesta su presunta frode sportiva: Rocchi sotto indagine, ma respinge tutto
Rocchi indagato per frode sportiva: sotto esame alcune decisioni Var della Serie A 2024/25

Inchiesta su presunta frode sportiva: Rocchi sotto indagine, ma respinge tutto

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione

Un’inchiesta della Procura di Milano ha acceso i riflettori sul mondo arbitrale italiano, coinvolgendo il designatore della Serie A, Gianluca Rocchi, indagato per una presunta ipotesi di concorso in frode sportiva.

Secondo quanto trapelato, gli inquirenti stanno esaminando alcune partite delle ultime stagioni del massimo campionato italiano, la Serie A, cercando eventuali anomalie nelle decisioni arbitrali e nell’utilizzo del VAR. L’attenzione sarebbe rivolta soprattutto al possibile condizionamento delle scelte tecniche attraverso pressioni interne al sistema arbitrale.

L’indagine nasce da una segnalazione presentata nel 2025 da un ex assistente arbitrale, poi archiviata dalla giustizia sportiva, che aveva denunciato presunte irregolarità nella gestione di alcune gare. Tra gli episodi finiti sotto la lente anche una partita tra Napoli e Fiorentina del 2024, già analizzata attraverso i replay e gli audio VAR.

Dagli ambienti arbitrali filtra però una linea di assoluta calma. Molti dei casi citati sarebbero già stati chiariti o archiviati, mentre altri avrebbero trovato spiegazione nelle normali dinamiche di campo e nella trasparenza dei sistemi tecnologici utilizzati.

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Presunte irregolarità nel sistema arbitrale: un esposto scuote l’ambiente

Aprile 25, 2026
Articolo successivo

Rocchi indagato per frode sportiva: sotto esame alcune decisioni Var della Serie A 2024/25

Aprile 25, 2026

Recommended for You

MotoGP: Marquez vince a Jerez dopo una caduta, podio tutto Ducati e disastro per le Aprilia ufficiali

Cremonese, Giampaolo:”Dobbiamo resettare subito perché è una sconfitta pesante”

Napoli -Cremonese , Antonio Conte:”abbiamo zittito chi ci ha criticato”

Napoli, McTominay: il mio ruolo ideale è in mezzo al campo”

Fabregas rilancia il Como: “Prestazione da grande squadra, ora servono punti”