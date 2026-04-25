SERIE A – Il Parma si salva: 1-0 al Pisa, decisivo Elphege nel finale

Il Parma conquista la salvezza aritmetica con quattro giornate d’anticipo battendo 1-0 il Pisa in una gara tesa, bloccata e decisa soltanto nel finale. A firmare il successo è Nesta Elphege, ancora una volta protagonista entrando dalla panchina e colpendo all’82’.

Una partita chiusa, poi l’episodio decisivo

Il match è rimasto in equilibrio per lunghi tratti, con poche occasioni e tanti duelli a centrocampo. Il Pisa ha provato a prendere in mano il gioco soprattutto nel primo tempo, creando alcune situazioni potenzialmente pericolose senza però riuscire a concretizzare.

Il Parma, guidato da Carlos Cuesta, ha scelto un atteggiamento prudente, puntando su compattezza e ripartenze. Una strategia non spettacolare ma efficace, coerente con l’intera stagione della squadra ducale.

Elphege ancora uomo decisivo

Quando lo 0-0 sembrava ormai inevitabile, è arrivato l’episodio che ha deciso la partita: Elphege si è fatto trovare pronto in area e ha battuto il portiere avversario con il gol dell’1-0.

Una rete pesante, che consente al Parma di salire a una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e certifica la permanenza in Serie A.

Parma salvo, Pisa verso la retrocessione

Con questo risultato, il Parma è matematicamente salvo grazie al vantaggio accumulato in classifica (+12 sulla Cremonese) . Situazione opposta per il Pisa, che vede avvicinarsi la retrocessione in Serie B: serviranno ora incastri favorevoli dagli altri campi per tenere ancora viva la speranza.

Resta il rammarico per la squadra toscana, soprattutto per le occasioni non sfruttate nella prima metà di gara (palo pieno su conclusione di Stankovic) che avrebbero potuto cambiare l’inerzia dell’incontro.

IL TABELLINO

PARMA – PISA 1-0

PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Troilo 6, Circati 6, Ndiaye 6.5; Delprato 6 (36’st Almqvist sv), Bernabé 6 (33’st Sorensen 6.5), Keita 6.5 (20’st Ordonez 6), Nicolussi Caviglia 6.5 (33’st Estevez 6), Valeri 6; Strefezza 5,5 (21’st Elphege 7), Pellegrino 5.5. a DISP. : Corvi, Rinaldi, Valenti, Ondrejka, Oristanio, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta

PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Bozhinov 6 (36’st Lorran sv); Leris 6 (20’st Touré 6), Akinsanmiro 6 (36’st Cuadrado sv), Aebischer 6, Vural 5.5 (1’st Piccinini 6), Angori 6; Moreo 55, Stojilkovic 5.5 (20’st Meister 5). a DISP.: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Albiol. Allenatore: Hiljemark

ARBITRO: Calzavara di Varese 6.

MARCATORE : 37’st Elpeghe.