MotoGP: Marquez vince a Jerez dopo una caduta, podio tutto Ducati e disastro per le Aprilia ufficiali

La Sprint MotoGP a Jerez ha regalato uno spettacolo incredibile, con Marc Marquez protagonista di una rimonta che ha dell’incredibile.

Lo spagnolo, che aveva perso il controllo della sua moto a causa dell’arrivo improvviso della pioggia, è riuscito a risalire la classifica dopo aver cambiato moto e montato le gomme rain. Un gesto che gli ha permesso di conquistare una vittoria che, all’inizio, sembrava quasi impossibile.

La gara, partita con condizioni di asciutto e gomme slick, ha visto i piloti partire all’attacco, ma è stata la pioggia a ribaltare ogni pronostico. In un batter d’occhio, la pista è diventata scivolosa, e tutti i piloti sono stati costretti a rientrare ai box per il cambio gomme. In questo scenario, Marquez ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di adattamento alle condizioni imprevedibili.

Sul podio, a festeggiare con Marquez, sono saliti due piloti Ducati: Francesco “Pecco” Bagnaia e Franco Morbidelli. Una dimostrazione di forza da parte della casa di Borgo Panigale, che continua a dominare la scena in MotoGP. Bagnaia ha confermato la sua forma e la sua competitività, mentre Morbidelli ha finalmente ottenuto un risultato che rilancia le sue ambizioni in campionato.

A punti anche diversi piloti che hanno saputo adattarsi bene alla nuova situazione. Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Johann Zarco e Luca Marini hanno tutti concluso nella zona punti, dimostrando che anche in una gara caotica è possibile emergere con determinazione.

Purtroppo, la pioggia ha avuto un impatto negativo su alcuni protagonisti. Alex Marquez ha avuto una gara sfortunata, mentre i piloti ufficiali Aprilia – Marco Bezzecchi e Jorge Martin – non sono riusciti nemmeno a completare la gara, ritirandosi tra le polemiche per i problemi tecnici e di strategia legati alle condizioni della pista.

La vittoria di Marquez a Jerez non è solo un trionfo personale, ma una lezione di resilienza e di come, in MotoGP, la capacità di reagire alle difficoltà possa fare la differenza tra il successo e la delusione.

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 21:25.651 2 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +3.050 3 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +7.493 4 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +8.752 5 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +9.237 6 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +11.958 7 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +13.525 8 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +14.522 9 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +15.769 10 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +15.821 11 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +16.190 12 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +17.985 13 47 Adrian Fernandez Yamaha Factory Racing +19.777 14 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +21.583 15 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +31.079 16 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +44.686 17 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +58.756

Marco Bezzecchi 81 punti Jorge Martin 77 punti Pedro Acosta 60 punti Marc Marquez 57 Fabio Di Giannantonio 55 Raul Fernandez 44 Ai Ogura 37 Pecco Bagnaia 34 Alex Marquez 28 Luca Marini 24 Brad Binder 23 Enea Bastianini 22 Franco Morbidelli 21 Johann Zarco 15 Fermin Aldeguer 13 Fabio Quartararo 9 Diogo Moreira 9 Alex Rins 3 Joan Mir 3 Toprak Razgatlioglu 1 Augusto Fernandez 0 Jack Miller 0 Maverick Vinales 0 Michele Pirro 0 Lorenzo Savadori 0

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