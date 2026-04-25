MotoGP: Marquez vince a Jerez dopo una caduta, podio tutto Ducati e disastro per le Aprilia ufficiali

La Sprint MotoGP a Jerez ha regalato uno spettacolo incredibile, con Marc Marquez protagonista di una rimonta che ha dell’incredibile.
Lo spagnolo, che aveva perso il controllo della sua moto a causa dell’arrivo improvviso della pioggia, è riuscito a risalire la classifica dopo aver cambiato moto e montato le gomme rain. Un gesto che gli ha permesso di conquistare una vittoria che, all’inizio, sembrava quasi impossibile.
La gara, partita con condizioni di asciutto e gomme slick, ha visto i piloti partire all’attacco, ma è stata la pioggia a ribaltare ogni pronostico. In un batter d’occhio, la pista è diventata scivolosa, e tutti i piloti sono stati costretti a rientrare ai box per il cambio gomme. In questo scenario, Marquez ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di adattamento alle condizioni imprevedibili.
Sul podio, a festeggiare con Marquez, sono saliti due piloti Ducati: Francesco “Pecco” Bagnaia e Franco Morbidelli. Una dimostrazione di forza da parte della casa di Borgo Panigale, che continua a dominare la scena in MotoGP. Bagnaia ha confermato la sua forma e la sua competitività, mentre Morbidelli ha finalmente ottenuto un risultato che rilancia le sue ambizioni in campionato.
A punti anche diversi piloti che hanno saputo adattarsi bene alla nuova situazione. Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Johann Zarco e Luca Marini hanno tutti concluso nella zona punti, dimostrando che anche in una gara caotica è possibile emergere con determinazione.
Purtroppo, la pioggia ha avuto un impatto negativo su alcuni protagonisti. Alex Marquez ha avuto una gara sfortunata, mentre i piloti ufficiali Aprilia – Marco Bezzecchi e Jorge Martin – non sono riusciti nemmeno a completare la gara, ritirandosi tra le polemiche per i problemi tecnici e di strategia legati alle condizioni della pista.
La vittoria di Marquez a Jerez non è solo un trionfo personale, ma una lezione di resilienza e di come, in MotoGP, la capacità di reagire alle difficoltà possa fare la differenza tra il successo e la delusione.
- Marco Bezzecchi 81 punti
- Jorge Martin 77 punti
- Pedro Acosta 60 punti
- Marc Marquez 57
- Fabio Di Giannantonio 55
- Raul Fernandez 44
- Ai Ogura 37
- Pecco Bagnaia 34
- Alex Marquez 28
- Luca Marini 24
- Brad Binder 23
- Enea Bastianini 22
- Franco Morbidelli 21
- Johann Zarco 15
- Fermin Aldeguer 13
- Fabio Quartararo 9
- Diogo Moreira 9
- Alex Rins 3
- Joan Mir 3
- Toprak Razgatlioglu 1
- Augusto Fernandez 0
- Jack Miller 0
- Maverick Vinales 0
- Michele Pirro 0
- Lorenzo Savadori 0
CLASSIFICA COSTRUTTORI
- Aprilia 105 punti
- Ducati 81 punti
- KTM 71
- Honda 30
- Yamaha 12