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MotoGP: Marquez vince a Jerez dopo una caduta, podio tutto Ducati e disastro per le Aprilia ufficiali

MotoGP: Marquez vince a Jerez dopo una caduta, podio tutto Ducati e disastro per le Aprilia ufficiali

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione

La Sprint MotoGP a Jerez ha regalato uno spettacolo incredibile, con Marc Marquez protagonista di una rimonta che ha dell’incredibile.

Lo spagnolo, che aveva perso il controllo della sua moto a causa dell’arrivo improvviso della pioggia, è riuscito a risalire la classifica dopo aver cambiato moto e montato le gomme rain. Un gesto che gli ha permesso di conquistare una vittoria che, all’inizio, sembrava quasi impossibile.

La gara, partita con condizioni di asciutto e gomme slick, ha visto i piloti partire all’attacco, ma è stata la pioggia a ribaltare ogni pronostico. In un batter d’occhio, la pista è diventata scivolosa, e tutti i piloti sono stati costretti a rientrare ai box per il cambio gomme. In questo scenario, Marquez ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di adattamento alle condizioni imprevedibili.

Sul podio, a festeggiare con Marquez, sono saliti due piloti Ducati: Francesco “Pecco” Bagnaia e Franco Morbidelli. Una dimostrazione di forza da parte della casa di Borgo Panigale, che continua a dominare la scena in MotoGP. Bagnaia ha confermato la sua forma e la sua competitività, mentre Morbidelli ha finalmente ottenuto un risultato che rilancia le sue ambizioni in campionato.

A punti anche diversi piloti che hanno saputo adattarsi bene alla nuova situazione. Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Johann Zarco e Luca Marini hanno tutti concluso nella zona punti, dimostrando che anche in una gara caotica è possibile emergere con determinazione.

Purtroppo, la pioggia ha avuto un impatto negativo su alcuni protagonisti. Alex Marquez ha avuto una gara sfortunata, mentre i piloti ufficiali Aprilia – Marco Bezzecchi e Jorge Martin – non sono riusciti nemmeno a completare la gara, ritirandosi tra le polemiche per i problemi tecnici e di strategia legati alle condizioni della pista.

La vittoria di Marquez a Jerez non è solo un trionfo personale, ma una lezione di resilienza e di come, in MotoGP, la capacità di reagire alle difficoltà possa fare la differenza tra il successo e la delusione.

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
193Marc MarquezDucati Lenovo Team21:25.651
263Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+3.050
321Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+7.493
433Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+8.752
549Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+9.237
625Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+11.958
720Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+13.525
85Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+14.522
910Luca MariniHonda Hrc Castrol+15.769
1042Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+15.821
1123Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+16.190
1237Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+17.985
1347Adrian FernandezYamaha Factory Racing+19.777
1411Diogo MoreiraPro Honda Lcr+21.583
1579Ai OguraTrackhouse Motogp Team+31.079
1643Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+44.686
1754Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+58.756
  1. Marco Bezzecchi 81 punti
  2. Jorge Martin 77 punti
  3. Pedro Acosta 60 punti
  4. Marc Marquez 57
  5. Fabio Di Giannantonio 55
  6. Raul Fernandez 44
  7. Ai Ogura 37
  8. Pecco Bagnaia 34
  9. Alex Marquez 28
  10. Luca Marini 24
  11. Brad Binder 23
  12. Enea Bastianini 22
  13. Franco Morbidelli 21
  14. Johann Zarco 15
  15. Fermin Aldeguer 13
  16. Fabio Quartararo 9
  17. Diogo Moreira 9
  18. Alex Rins 3
  19. Joan Mir 3
  20. Toprak Razgatlioglu 1
  21. Augusto Fernandez 0
  22. Jack Miller 0
  23. Maverick Vinales 0
  24. Michele Pirro 0
  25. Lorenzo Savadori 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

  1. Aprilia 105 punti
  2. Ducati 81 punti
  3. KTM 71
  4. Honda 30
  5. Yamaha 12
Aprile 25, 2026
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