Poker del Napoli: 4-0 alla Cremonese. Champions più vicina

Il Napoli gioca un’altra grande partita e con una vittoria per 4-0 sulla Cremonese, allunga nella corsa per la Champions. La squadra di Conte ha messo in chiaro la superiorità, segnando subito e controllando il match senza troppi problemi. La Cremonese, invece, rimane a rischio retrocessione.

Il Match

Il Napoli prende subito il controllo della partita, dimostrando fin dai primi minuti la differenza di qualità. Dopo appena 3 minuti, Scott McTominay apre le marcature con un tiro potente che non lascia scampo al portiere avversario. Da lì in poi, la partita entra in una fase più soporifera: il Napoli continua a dominare il possesso palla, ma fatica a centrare la porta. McTominay ci prova ancora al 32’, ma il suo tiro finisce tra le braccia di Audero. Un’altra opportunità arriva al 38’, quando lo scozzese, partito da centrocampo, arriva al limite dell’area ma manda la palla alta.

La Cremonese non riesce ad essere pericolosa, ma al 43’ Hojlund prova a svegliare i suoi con un tiro che finisce di poco fuori. Al 45’, però, il destino ci mette lo zampino: il danese tira, ma una deviazione sfortunata di Terracciano manda il pallone alle spalle di Audero, siglando il 2-0.

Nel recupero, arriva anche il primo gol di De Bruyne con la maglia del Napoli. Un’azione personale al 3′ di recupero, con il belga che finalizza l’azione con un bel tiro che si infila sotto la traversa. Il primo tempo si chiude sul 3-0.

Un Napoli sempre più forte in Champions

Il Napoli consolida così il suo secondo posto in classifica, ora a pari punti con il Milan (66), ma con la Juve a soli 3 punti di distanza. L’Inter capolista è ormai fuori portata, ma la lotta per la Champions resta viva. Dietro, Como e Roma non mollano e sperano ancora in un posto tra le prime quattro.

La situazione della Cremonese

La Cremonese, con soli 28 punti, è ancora in piena lotta per la salvezza. Rischia seriamente la retrocessione, considerando anche che il Lecce, terzultimo, ha gli stessi punti e domani affronterà il Verona in una sfida cruciale. Ogni punto per la squadra di Ballardini è ora fondamentale.

Il contesto pre-partita

Con lo scudetto ormai quasi in tasca per l’Inter, il Napoli si concentra sul consolidare la posizione in zona Champions. Dopo qualche passo falso nelle ultime settimane, la vittoria di oggi è fondamentale per tornare a marciare come nelle settimane precedenti. Un’altra partita di rilievo sarà contro il Milan, ma al momento, per gli azzurri, il focus è mantenere alta la concentrazione per non perdere il posto in Champions.

ABELLINO NAPOLI-CREMONESE

NAPOLI-CREMONESE 4-0

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Olivera 6 (54′ Beukema 6), Rrahmani 6,5, Buongiorno 6,5; Politano 6 (54′ Mazzocchi 6), Lobotka 6 (54′ Gilmour 6), McTominay 8, Gutierrez 6,5; De Bruyne 7 (75′ Elmas sv), Alisson Santos 7; Hojlund 7 (61′ Giovane 6). All. Conte.

CREMONESE (3-4-2-1): Audero 6,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Luperto 4,5 (61′ Folino 5,5); Floriani Mussolini 5 (46′ Zerbin 5), Bondo 5 (46′ Grassi 5), Maleh 5,5 (78′ Barbieri sv), Pezzella 5,5; Payero 5, Okereke 5 (46′ Vandeputte 5,5); Bonazzoli 5. All. Giampaolo.

Marcatori: 3′ McTominay, 44′ aut. Terracciano, 48′ pt De Bruyne, 52′ Alisson Santos

Arbitro: Doveri

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Note: all’83’ Audero (C) para un rigore a McTominay (N)