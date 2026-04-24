Napoli-Cremonese: il Maradona ospita la 34ª giornata le probabili formazioni

Il Napoli torna protagonista allo stadio Stadio Diego Armando Maradona per affrontare la Cremonese nella 34ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45.
Gli azzurri cercano immediato riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio, mentre la Cremonese arriva da un pareggio e prova a strappare punti preziosi in chiave classifica.
Conte nnon rinuncia a Milinkovic -Savic in porta . In difesa ritono di Rrhamani e un sistema offensivo guidato da Hojlund, in dubbio De Bruyne (al posto del belga pronto Elmas) affianco a McTominay. La Cremonese risponde con il tandem Bonazzoli-Sanabria.
NAPOLI (1-3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera (Juan Jesus); Gutierrez (Spinazzola), Lobotka, McTominay, Politano (Gutierrez); De Bruyne), (Elmas)Alisson; Hojlund (Giovane). All. Conte.
CREMONESE (1-4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh (Bondo), Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo.
La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, in diretta TV e streaming.
Arbitro , Doveri