Claudio Ranieri lascia la Roma

La Roma cambia pelle, e lo fa senza mezze misure. L’addio immediato a Claudio Ranieri segna la fine di una parentesi nata per tamponare l’emergenza e chiusa nel segno della riconoscenza, più che della progettualità. Il comunicato del club è chiaro: ringraziamenti sentiti per aver guidato la squadra in un momento difficile, ma lo sguardo è già rivolto altrove.

Quel “guardando al futuro” è il vero cuore della questione. Perché il futuro, oggi, ha un nome preciso: Gian Piero Gasperini. Una scelta che rompe con il recente passato e che racconta una volontà precisa, quasi radicale. Non più un allenatore chiamato a mettere ordine, ma uno capace di imporre un’identità forte, riconoscibile, anche a costo di passaggi complessi.

Gasperini non è un tecnico di compromesso. Le sue squadre giocano in modo codificato, richiedono intensità, disciplina tattica e soprattutto tempo. È qui che si misura la reale ambizione della Roma: costruire davvero un progetto oppure limitarsi a inseguire risultati immediati. Perché con Gasperini le due cose, almeno all’inizio, difficilmente coincidono.

Il passaggio di potere evocato nelle ultime ore non è solo tecnico, ma strutturale. L’ex Atalanta arriva — verosimilmente — con garanzie precise: voce in capitolo sul mercato, coerenza nelle scelte, supporto totale della società. Elementi che a Bergamo erano diventati sistema e che ora dovranno essere replicati in un ambiente molto diverso, più esigente e meno paziente.

Resta poi il nodo dirigenziale, con il futuro di Massara ancora da chiarire. In un progetto così marcato, l’allineamento tra allenatore e direzione sportiva non è un dettaglio: è la base. Senza quello, anche le idee migliori rischiano di incepparsi.

La Roma, insomma, ha scelto una strada netta. Meno gestione dell’oggi, più costruzione del domani. Una scelta coraggiosa, che può aprire un ciclo o generare nuove tensioni. Molto dipenderà dalla coerenza con cui verrà portata avanti.

Di certo, una cosa è chiara: da questo momento, la Roma di Gasperini non potrà essere una via di mezzo. O funzionerà fino in fondo, oppure metterà a nudo tutte le fragilità del progetto.

Il comunicto dell’AS Roma

La Roma ha comunicato ufficialmente che il rapporto tra la società e Claudio Ranieri è terminato, dandone notizia con il seguente comunicato:

L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.

Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma.

Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.

Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita.

L’AS Roma verrà sempre al primo posto.

Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.