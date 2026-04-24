Serie A, 36ª giornata: incroci decisivi e profumo di finale tra Lazio e Inter

La Serie A entra nella sua fase più calda e la 36ª- terz’ultima giornata si presenta come uno spartiacque della stagione. Con la finale di Coppa Italia ormai definita — Lazio contro Inter — e le squadre italiane fuori dalle competizioni europee, il calendario prende forma con un turno ricco di sfide ad alta tensione.

I riflettori sono puntati inevitabilmente su Lazio-Inter, in programma sabato alle 18 all’Olimpico. Non è una partita qualunque: è la prova generale della finale di Coppa Italia, che andrà in scena appena quattro giorni dopo. Un doppio confronto ravvicinato che aggiunge pressione, ma anche fascino, a una sfida che potrebbe dire molto anche in ottica campionato.

Non è da meno il posticipo di domenica sera: Milan-Atalanta promette scintille. I rossoneri cercano conferme nella corsa europea, mentre i bergamaschi, reduci dalla delusione in coppa, hanno bisogno di punti pesanti per restare agganciati al treno che conta. Una gara che vale molto più dei tre punti.

Il turno si aprirà venerdì con Torino-Sassuolo, mentre la chiusura è affidata a Napoli-Bologna lunedì sera. In mezzo, partite tutt’altro che secondarie: Lecce-Juventus può pesare nella corsa Champions, così come Parma-Roma e Fiorentina-Genoa possono influenzare la zona europea. Attenzione anche alle sfide salvezza, dove ogni errore può risultare fatale.