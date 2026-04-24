Ranieri verso l’addio alla Roma: tensioni interne e decisione imminente dei Friedkin

Roma – Il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma sembra arrivato a un punto di svolta.

L’ex allenatore giallorosso, oggi senior advisor della proprietà, sarebbe infatti vicino a lasciare il club dopo settimane di attriti interni. Si attende a breve un comunicato ufficiale da parte della società dei Friedkin.

Ranieri, tornato nella Capitale la scorsa stagione per guidare la squadra in un momento delicato, aveva poi accettato un ruolo dirigenziale con contratto fino al 2027. Una figura di raccordo tra proprietà e area tecnica, pensata per garantire esperienza e stabilità al progetto sportivo.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni, nelle ultime settimane sarebbero emerse divergenze significative con l’attuale allenatore Gian Piero Gasperini. Differenze di vedute sulla gestione tecnica ., di calciomercato e sulle strategie future avrebbero incrinato un equilibrio già fragile, portando Ranieri a valutare un passo indietro.

L’eventuale uscita dell’ex tecnico rappresenterebbe un cambiamento importante per la Roma, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche simbolico. Ranieri, romano e romanista, ha sempre incarnato un punto di riferimento per l’ambiente giallorosso.

Resta ora da capire quale sarà la posizione definitiva della proprietà americana, chiamata a gestire una fase delicata della stagione e a definire con chiarezza la struttura dirigenziale del club. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi che potrebbero ridisegnare gli equilibri interni della Roma.